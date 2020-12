La Contraloría emitirá una comunicación provisional sobre el proceso de contratación de seguros

La Contraloría General del Estado emitirá la próxima semana un informe provisional sobre el examen que realiza el ente de control al proceso de contratación de seguros, por parte de la empresa pública Petroecuador.

Esta información fue proporcionada este 16 de diciembre del 2018 por Pablo Celi, contralor general del Estado, durante la comparecencia que realizó la Comisión de Soberanía de la Asamblea para analizar este tema.



Este proceso, solicitado por el Servicio de Contratación Pública (Sercop), permitirá conocer si la empresa petrolera cumplió con la normativa cuando firmó el 5 de diciembre pasado bajo el esquema de emergencia el contrato de pólizas de seguro de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y responsabilidad civil no marítima.



Según el Sercop, Petroecuador inobservó la normativa, porque no ha justificado porque recurrió a la figura de la emergencia para contratar este seguro. Además, recordó que lo contratado en el sistema de emergencia debe tener un periodo de hasta 60 días.



Es decir, la vigencia de póliza contratada no deberá ser mayor al 31 de enero de 2021.



Petroecuador informó que la póliza contratada con Hispana y Latina tendrá un plazo de ejecución será 730 días, es decir dos años.



Además, la entidad mencionó que la entrega de la documentación que solicita el Sercop se hará “inmediatamente”, de acuerdo con los plazos establecidos.

Gonzalo Maldonado, gerente de Petroecuador, quien está en funciones desde el 8 de diciembre pasado, agregó que la entidad está colaborando con la Contraloría para la ejecución del examen especial.