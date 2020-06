Contralor Celi dice que no actúa políticamente con examen al CNE

LEA TAMBIÉN

El Contralor General del Estado, Pablo Celi, aseguró que no ha actuado políticamente con la aprobación de un examen especial al Consejo Nacional Electoral (CNE), que predetermina la destitución de la Presidenta del CNE, Diana Atamaint, y dos consejeros de ese organismo.

Celi rechaza una presunta injerencia en el proceso electoral, insinuado por Atamaint. “Contraloría ha cumplido estrictamente una responsabilidad, no se ha intervenido ni en las funciones del CNE y no se ha entrado en el campo electoral”, precisó en una entrevista concedida a este Diario.



Además, Celi insistió en que no se aprobó un examen contra los partidos y movimientos políticos, sino que se trata de examen administrativo al cumplimiento de la norma electoral.



Sobre la posibilidad de que la predeterminación de destitución pueda ser apelada en una instancia superior, Celi dijo que se pronunciará “cuando esta se produzca”.



Por la mañana, los tres consejeros que constan en la predeterminación de destitución (Diana Atamaint, José Cabrera y Estela Acero) dieron una rueda de prensa en la que afirmaron que la Contraloría se contradice con sus exámenes especiales y que Celi está afectando a las elecciones del 2021, así como que seguirán actuando porque esas destituciones no están en firme.