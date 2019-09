Contraloría observó bodegas de fármacos e insumos en otros hospitales del IESS

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2018, la Contraloría General del Estado examinó el manejo de las bodegas de tres hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Son: el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Tena, el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Cotocollao y el Hospital General de Ibarra.

El nombre del informe es Examen especial a las existencias de medicamentos, dispositivos e insumos médicos en las bodegas de los hospitales del IESS, sus procesos de adquisición, distribución y utilización en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y entidades relacionadas. El ente de control dio lectura al borrador sobre las unidades médicas mencionadas, este lunes 9 de septiembre del 2019. El jueves pasado, 5 de septiembre, se leyó la parte correspondiente al Hospital Carlos Andrade Marín, de Quito.



En el documento borrador se detalló que en la bodega del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Tena se encontraron 51 913 unidades de medicamentos caducados, por USD 229 633. Estos productos son para pacientes con infecciones que requieren terapias respiratorias, uso de antiinflamatorios esteroidales (hormonas), entre otros.



Una segunda observación está relacionada con la falta de constataciones físicas en las bodegas de esta casa de salud. Lo que trajo como consecuencia que 149 823 insumos y dispositivos médicos no se encuentren a disposición de los usuarios del hospital para, entre otras, cirugías generales, laparoscópicas y de traumatología. El valor alcanza los USD 2,01 millones. El ente de control encontró la valoración de parte del hospital de 141 697 unidades por USD 1,8 millones.



En la bodega del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Cotocollao, en Quito, la situación es similar. Los encargados de este espacio no realizaron las acciones necesarias para el canje de 28 918 insumos y dispositivos caducados, por un monto de USD 27 736. Estos serían utilizados para mamografías.

La falta de constatación física y los controles en insumos y dispositivos también fueron parte de lo observado por Contraloría en este centro médico del norte de Quito. En total son 2 769 unidades por USD 7 142 y son productos odontológicos (piezas dentales).



En el Hospital General de Ibarra, también, hay medicamentos, insumos y dispositivos caducados. Son 950 unidades por 12 333. Y 97 insumos y dispositivos por USD 5 463. Estos fueron para usuarios en estado de gestación y exámenes de imagenología.



Adicionalmente se detectó que 36 unidades de ‘pack’ quirúrgico por USD 15 116 están caducadas, lo que trajo como consecuencia que no se ocupen en cirugías oftalmológicas. No hubo el canje oportuno de estos productos.



En los dos primeros hospitales, además, se encontró que los encargados del área de bodega y otros no elaboraron ni suscribieron actas de entrega recepción de los bienes y la documentación de respaldo. Esto trajo como consecuencia que no se detecten faltantes o medicamentos e insumos caducados. Tampoco se examino el nivel de rotación de cada uno.



Contraloría hará más lecturas sobre los resultados previos encontrados en las bodegas de las 30 unidades médicas del IESS. Se espera que los próximos sean en las provincias de los otros hospitales.



Los implicados en este periodo de análisis tienen cinco días laborables para presentar la documentación o los descargos necesarios, que serán incluidos en el documento final del ente de control.