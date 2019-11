Contralor dice que no interferirán circunstancias personales en caso De la Torre y que no se desvaneció glosa de empresa telefónica

LEA TAMBIÉN

El Contralor General Pablo Celi dijo este miércoles 20 de octubre del 2019, que "el Estado tiene intereses que responden al país y en ningún caso a circunstancias personales". Lo afirmó en referencia al caso de su sobrino, José Raúl de la Torre, quien se declaró culpable por lavado de dinero.

Celi dijo que este caso está siendo tratado en el sistema de justicia norteamericano y "que deberá también ser tratado en el sistema ecuatoriano en lo que competa". Añadió que no es un tema relacionado directamente con la Contraloría.



De la Torre fue funcionario de Petroecuador y fue detenido en Estados Unidos. La confesión del delito de lavado de dinero, según las autoridades norteamericanas, ocurrió el pasado 14 de noviembre.



Celi también se refirió al caso de la Empresa Claro. El funcionario dijo que no se ha eliminado una glosa a esa empresa de telefonía. "Se ha tomado una decisión sobre una predeterminación, que es un proceso previo para determinar responsabilidades", dijo.



En ese proceso, según Celi, los involucrados tienen el tiempo para fundamentar técnicamente sus razones. "La Contraloría tiene la obligación de analizar esos fundamentos. Aquí no ha habido ningún tipo de glosa desvanecida".



El funcionario explicó que no hubo una glosa sino la predeterminación ligada a un informe de Contraloría que, para seguir el debido proceso, necesitaba ser contrastada con todos los elementos que adicionalmente aportaron las autoridades, así como la empresa.



El informe de esa fase previa estaba relacionado con los porcentajes de gravamen al servicio y el cobro de ese porcentaje por parte del Estado.



Estas declaraciones las dio a su salida de la comparecencia en la Comisión Ocasional de las Enmiendas de la Asamblea Nacional.

El Contralor planteó en la Comisión la posibilidad de impulsar de manera conjunta entre la Función de Transparencia y la Asamblea, el proyecto de la conformación de un Tribunal de Cuentas que reemplace a la Contraloría General.

Celi compareció en esta mesa legislativa en la cual se tratan tres cambios a la Constitución. Una de ellas, con informe aprobado, tiene que ver con adicionar un requisito para los postulantes a la Contraloría y Fiscalía General del Estado.



La otra enmienda tiene que ver con quitarle al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) la facultad para designar autoridades de control.



Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión, dijo que se invitó a Celi ya que "es importante su criterio" teniendo en cuenta que es una de las autoridades en funciones en una de las entidades involucradas.



Celi planteó la discusión de los requisitos para Contralor en el marco de la eventual creación de un Tribunal de Cuentas.



"La discusión de los requisitos y mecanismos de designación de autoridades debería inscribirse en el marco de la creación del Tribunal de Cuentas. Los requisitos deben ser pensados en una autoridad colectiva de la Contraloría", dijo.

La propuesta de ese tribunal plantea que sea un cuerpo colegiado con siete integrantes. Tendría dos salas y un Pleno, según Celi. Además, habría delegados del Ejecutivo, la Asamblea, funcionarios de carrera y ciudadanos y para cada sector habría un concurso de méritos.



La discusión en la Comisión con el Contralor giró alrededor de si es procedente el proyecto mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría o a través de una enmienda constitucional.



Celi argumentó que la transformación en la estructura de la Contraloría no representa un cambio de fondo a la Constitución.



El asambleísta de SUMA, Héctor Muñoz planteó que sí sería necesario que ese cambio ocurra por una enmienda. Esto porque involucra un nuevo mecanismo para la designación de una autoridad de la Función de Transparencia.



Esa posición fue compartida por el resto de los asambleístas por lo que Celi dijo "no cerrarse a la posibilidad" de impulsar el proyecto del Tribunal de Cuentas en conjunto con el Legislativo.

Actualmente, el segundo informe de enmiendas sobre el requisito adicional para ser Contralor y Fiscal fue aprobado. En la mesa legislativa se discute la tercera enmienda sobre el Cpccs. Cabezas dijo que en ese informe se podría incluir los criterios del Contralor General.