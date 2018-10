Contradiciones entre miembros de Judicatura transitorio ante Comisión de Fiscalización

LEA TAMBIÉN

El presidente del Consejo de la Judicatura transitorio, Marcelo Merlo, negó hoy, jueves 11 de octubre de 2018, que exista espionaje al interior de este organismo. "Yo no creo, no existe", enfatizó Merlo esta tarde, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que fue dispuesta hace dos semanas por el Pleno.

Merlo acudió acompañado de los vocales del organismo como Aquiles Rigail, Zobeida Aragundi y Angélica Porras, para rendir cuentas sobre el trabajo que vienen realizando desde junio pasado, cuando iniciaron su gestión. Mientras, vía Skpe también dio su testimonio Juan Pablo Albán, quien renunció semanas atrás a este organismo para dedicarse a estudiar en Estados Unidos.



Albán contradijo a Merlo al señalar que en su momento alertó de que habían equipos de espionaje en el organismo, basado en versiones de los funcionarios del propio Consejo. "Esto es una pequeña muestra de lo que ha sucedido día a día en el Consejo: no identificar al enemigo común que está afuera no dentro, muchas horas, días dedicados a dispararnos en los pies", apuntó Aragundi.



También se presentó Juan Vizueta, exdirector nacional de la Judicatura. El legislador Jimmy Candel (BIN) pidió que Vizueta sea escuchado para que responda sobre acusaciones que se han presentado en su contra, pero una mayoría de integrantes de la Comisión no dio paso. Entre los legisladores, esta comparecencia solicitada por Homero Castanier, jefe del bloque legislativo de CREO, dejó opiniones divididas.



La socialista Silvia Salgado dijo que podrían haber causales para un juicio político, mientras Raúl Tello (BIN) sostuvo que este tipo de temas se "tapaban" en la Judicatura que dirigía Gustavo Jalkh. Los legisladores de la Comisión de Fiscalización prepararán un informe sobre esta comparecencia que demoró más de tres horas.