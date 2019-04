Continúa deteriorándose la situación de los ciudadanos venezolanos detenidos en Curazao

LEA TAMBIÉN

La situación del grupo de 32 venezolanos en huelga de hambre después de ser detenidos en Curazao continúa deteriorándose, con apelaciones de ayuda al Gobierno del pequeño territorio caribeño que aparentemente no han sido atendidas.

El secretario de Estado del Interior de los Países Bajos, Raymond Knops, quien visitó este sábado un complejo de detenciones para evaluar personalmente la situación, tampoco ha ayudado a mejorar su estado, según los ciudadanos venezolanos.



Knops dijo a la prensa local que no habló con los detenidos venezolanos porque el encuentro no estaba previsto durante la visita.



El funcionario aclaró que la visita tenía como objetivo analizar posibles mejoras en las instalaciones para la detención de extranjeros, objetivo en el que se está trabajando con el apoyo financiero de los Países Bajos.



El Gobierno de Curazao, un territorio autónomo ligado a los Países Bajos, considera a los refugiados venezolanos como inmigrantes ilegales y no como refugiados, por lo que son recluidos en centros de detención a la espera de su deportación.



Los venezolanos, que llevan detenidos cerca de tres semanas, dijeron estar decepcionados por no haber tenido la oportunidad de contarle personalmente a Knops su situación.



En una conversación telefónica con periodistas locales, los venezolanos se quejaron de estar privados de su libertad en Curazao.



"Estamos aquí retenidos a pesar de no haber cometido ningún delito, solo somos inmigrantes, no hay delincuentes entre nosotros", señaló uno de los venezolanos.



Los ciudadanos venezolanos detenidos insistieron en su solicitud de ayuda al Gobierno de Curazao.



A pesar del bloqueo fronterizo, las islas de Curazao y Aruba ocasionalmente logran enviar refugiados a Venezuela que han conseguido entrar en esos territorios caribeños gracias a acuerdos alcanzados con el Gobierno de Caracas.



Las autoridades de Curazao aducen en relación a este colectivo de 32 venezolanos que no disponen de fondos financieros para fletar un avión que los devuelva a su país de origen.



Tras los cambios de estatus de 2010, la zona conocida como Antillas Neerlandesas y Aruba pasó a denominarse Caribe Neerlandés, formado por la isla de Aruba y las antiguas Antillas Neerlandesas (Curazao, Bonaire, San Martín, San Eustaquio y Saba).