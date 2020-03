Contagios de covid-19 acabarán a mitad de mayo del 2020 en Italia y se necesitará apertura gradual, según estudio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los contagios por coronavirus en Italia concluirán solo en la segunda o tercera semana de mayo, aunque variarán según la región. Así lo señalan este martes 31 de marzo del 2020 los primeros resultados de un estudio que está elaborando el Instituto Einaudi de Economía y Finanzas (Eief), un centro universitario de investigación en Roma.

El instituto elaboró las primeras proyecciones sobre la fecha en la que Italia alcanzará la cuota cero de infecciones registradas y que según los datos disponibles puede ser entre el 5 y el 16 de mayo.



Pero algunas regiones, como Véneto y Piamonte, pueden alcanzar el resultado ya en la primera quincena de abril, ya que el control de los contagios está más adelantado que en otras zonas del país, explican.



El estudio está a cargo de Franco Peracchi, profesor de la Universidad de Georgetown (Estatos Unidos) y de la Universidad de Tor Vergata (Roma) y será revisado y publicado todas las noches en el sitio web de Eief después de las actualizaciones de los datos de Protección Civil.



Por el momento, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, adelantó que la intención del Gobierno es prolongar "todas" las medidas para contener la propagación del coronavirus, el confinamiento y las restricciones de movimiento, "al menos" hasta el próximo 12 de abril, cuando concluya la Semana Santa, según ha recomendó el comité científico que asesora al Gobierno.



Las restricciones debían expirar el próximo 3 de abril, aunque el Gobierno deberá aprobar un decreto para su extensión, algo en lo que ya está trabajando.



Pero el Ejecutivo ya está pensando en cómo será el plan que permita la restauración gradual de las actividades suspendidas hasta el momento.

Según Franco Locatelli, el presidente del Consejo Superior de Salud, las pruebas serológicas a los curados para conocer los anticuerpos se pueden usar para determinar "la propagación del coronavirus y tener información muy importante sobre la inmunidad de grupo, utilizando la información para desarrollar estrategias basadas en datos para reiniciar el país".



El presidente de la región, Luca Zaia, habló de proporcionar a los trabajadores un "permiso de circulación" que certifique que no son contagiosos.



"La experiencia científica nos dice que este enfoque es correcto. Se puede usar una maquinaria, producida por ejemplo por la compañía Roche, que realiza alrededor de 1 400 pruebas por día. La hemos comprado en el hospital Gemelli y llegará la próxima semana", aseguró en una entrevista en el diario Il Messaggero Maurizio Sanguinetti, el director del Laboratorio del Departamento de Ciencias Infecciosas y Biológicas de la Fundación Policlínica Gemelli en Roma.



El virólogo Fabrizio Pregliasco propuso en declaraciones a los medios "proporcionar un momento diferenciado para el regreso a la vida social y la salida del hogar a los grupos de ancianos o personas más frágiles, que deberían protegerse de una manera particular".



Pregliasco, de la Universidad de Milán, subraya que la recuperación y la reapertura de las actividades y la vida social "no sucederán de la noche a la mañana y como si nada hubiera cambiado".

"De hecho, la recuperación debe tener lugar con una estrategia de salida gradual y creo que aún tendremos que mantener algunas limitaciones", añadió.