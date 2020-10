Los contagios se disparan en Italia con más de 15 000 positivos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los contagios de coronavirus se dispararon en Italia hasta los 15 199 en las últimas veinticuatro horas, una cifra nunca antes registrada, y 127 personas murieron, un dato que no se veía desde mayo, según el informe de este miércoles 21 de octubre de 2020 del Ministerio de Sanidad.

Se trata de un aumento de nuevas infecciones que no se había visto en toda la emergencia (el máximo hasta ahora eran las 10 925 del sábado) pero también se ha hecho un número de pruebas récord, casi 178 000 en el último día, mientras que antes se hacían muchas menos.



La región más afectada es Lombardía (norte), con 4 125 nuevos positivos, más del doble que el martes, y otra especialmente golpeada es Campania (sur), con 1 760 casos. Ambas regiones aplicarán desde jueves y viernes, respectivamente, un toque de queda nocturno.



De este modo en Italia se han contagiado 449 648 personas desde que comenzara la crisis, el pasado 21 de febrero, con los primeros casos autóctonos, y hasta 36 832 perdieron la vida.



Actualmente en el país hay 155 442 enfermos con la covid-19 y, aunque la gran mayoría se encuentra en sus casas con síntomas leves o sin ellos, sigue aumentando la presión sobre los hospitales.



En total 9 983 personas están ingresadas, 659 más que la víspera, de los que 926 requieren cuidados intensivos, 56 más en el último día.

El ministro de Relaciones con el Parlamento, Federico Dinca, dijo que en estos momentos permanece ocupado el 10,49 % del total de plazas de cuidados intensivas, al ilustrar ante el Parlamento la actual situación del sistema hospitalario.



Con estas cifras Italia sigue barajando nuevas medidas para contener una pandemia que se ha disparado en las últimas semanas, dejando atrás un verano tranquilo en el que todo parecía controlado.



El primer ministro, Giuseppe Conte, dijo este miércoles ante el Senado que esta segunda oleada es muy diferente a la primera; que ahora el país está más preparado, y que esta situación permite por el momento un confinamiento del país y proteger su tejido económico.



Y defendió su decreto del pasado domingo, en el que se instaba a los alcaldes a identificar y cerrar las zonas más concurridas de sus ciudades durante la noche para evitar la fiesta, además de restringir los horarios de bares y restaurantes, entre otras cosas.



No obstante, un asesor del ministerio de Sanidad, Walter Ricciardi, reclamó hoy medidas más contundentes para detener el avance del virus en áreas metropolitanas en las que está "fuera de control", como Milán (norte), Nápoles (sur) y, "probablemente", Roma.

La capital de la primera región, Lombardía, y de la segunda, Campania, dos de las tres más pobladas de Italia con casi 16 millones de personas, han optado por el toque de queda entre las 23:00 y las 5:00 locales (21:00-3:00 GMT) y solo se podrá salir de casa por motivos laborales, sanitarios o emergencias.



Campania además ha cerrado sus escuelas, una decisión muy criticada desde el Gobierno central.



En Lombardía preocupa la situación de su capital, Milán, donde el virus parece desbocado (en la primera oleada se cebó con provincias como Bérgamo) y en los próximos días se habilitará el pabellón temporal en su Feria, informó el gobernador, Attilio Fontana.



No obstante, el impacto del virus en ambas regiones no es equiparable ya que mientras que en la próspera Lombardía, el motor económico de todo el país, se han hecho 36 416 pruebas, en la más pobre, Campania, no llegan ni a la mitad.



Otras regiones que preocupan especialmente son Piamonte, con capital en Turín, donde se registran 1 799 contagios, y también Véneto, con 1 422.