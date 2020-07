No se exponga a contagiarse con el covid-19, este fin de semana

LEA TAMBIÉN

"No es momento para confiarse. Mi recomendación aún es: autoconfinarse este fin de semana", subraya el epidemiólogo Byron Núñez, quien es catedrático universitario y labora en un hospital de la capital. ¿Por qué? El crecimiento de casos de covid-19 en Quito es exponencial, responde a EL COMERCIO, este viernes 17 de julio del 2020. Y explica: en 15 días sumamos alrededor de 3 500 casos y otros 6 000, en varios meses".

Hasta este día, en la capital se registran 10 386 personas infectadas con el SARS-CoV-2; en Pichincha son 11 478. En Ecuador hay 72 444 casos, según los datos proporcionados por el COE Nacional y por el Ministerio de Salud.



Los sábados y domingos, sin la presión del trabajo, algunas familias acuden a mercados y supermercados, para abastecerse de productos. También, desde el 3 de junio, cuando se pasó al semáforo amarillo y se flexibilizaron restricciones a la movilidad, muchos salen de casa, van a parques, incluso se reúnen con familiares, pese a que la recomendación es mantener el distanciamiento, a menos que sea para laborar o para surtirse de alimentos.



¿Qué dice el epidemiólogo sobre salir a hacer compras este fin de semana?

Los ecuatorianos no han entendido lo que implica vivir con el covid-19. Parece que no quieren salir de su rutina, de los conceptos previos a la pandemia y siguen saliendo a hacer compras los fines de semana. Lo mejor es organizarse y buscar un día de la semana en el que haya menos aglomeraciones. No se dan cuenta de que vamos a convivir con este virus al menos un año. No podemos seguir organizándonos como antes, esa realidad ya cambió.



Algunos ciudadanos tienen auto propio, ¿qué cuidados deben tener al movilizarse?

Mientras el auto esté rodando, hay que mantener los vidrios abajo, para que el aire pueda circular y haya suficiente ventilación. Los pasajeros deben usar mascarillas. Cuando el auto se detenga por cambio de luces de semáforo, la recomendación es subir los vidrios, para evitar que se acerquen personas que venden productos o que piden dinero. Sí hay un riesgo de contagio si la ventana está abierta, si ellos estuvieran infectados.



¿Qué tan apropiado es que los ciudadanos al bajarse y al subirse al auto se coloquen alcohol en las plantas de los zapatos e incluso en la ropa?

No tiene sentido. Es absurdo hacerlo. Lo que el conductor y los pasajeros deben hacer es lavarse bien las manos antes de ingresar al auto y al bajarse de él y regresar a casa. El contagio de covid-19 se produce a través de las gotas de fluidos respiratorios, de saliva, aerosoles del pulmón; que viajan de una persona a otra cuando se habla, se tose, se estornuda. También se transmite cuando se toca con las manos esas gotas. Se algún contagiado expectorara en el suelo, seguro los rayos ultravioletas de Quito destruirían al virus. Aún se está estudiando la persistencia del virus en superficies.



¿Qué consejo se puede brindar a quienes deben usar buses?

Deben usar mascarilla y podría ser útil llevar un visor, para cubrir el rostro. Y en todo momento que sea posible, lavarse las manos con agua y javón.



¿En el caso de tener que usar taxi?

​Use mascarilla y al bajarse tome medidas de precaución como ducharse y desinfectar esa ropa, lavándola con jabón. En algunos taxis he visto que los conductores han colocado unos plásticos para separar su espacio del de los usuarios, es una buena medida, pero es mejor llegar al lugar de destino y desinfectarse.