Bajan los nuevos contagios en China, aunque se superan ya los 2 000 muertos

El coronavirus continúa haciendo estragos en China, que vio hoy 19 de febrero del 2020 sobrepasar la barrera de los 2 000 fallecidos por el brote, mientras sus habitantes siguen en vilo pero aferrados al optimismo tras conocerse que los nuevos contagios continúan una tendencia a la baja fuera del foco de la epidemia.

Según el último parte oficial de las autoridades sanitarias del país asiático, la cifra de muertos es de 2 004 personas -136 más que ayer-, la de contagiados, 74 185, y la de casos graves, 11 977.



No obstante, el número de pacientes que han superado el coronavirus, bautizado como SARS-CoV-2, sobrepasó hoy el de nuevos contagiados por primera vez: 1 824 recuperados en las últimas 24 horas por 1 749 infectados, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Pacientes con síntomas leves del coronavirus Covid-19 descansan por la noche en el Hospital Fangcai temporal instalado en un estadio deportivo en Wuhan, en la provincia central de Hubei en China.



Además, el número de nuevos casos confirmados fuera de la provincia de Hubei, el epicentro del brote, acumula ya 15 días consecutivos a la baja: hoy registró 56 casos, muy por debajo de los 890 detectados el 3 de febrero.



Y en total son ya 14 376 las personas que han superado la enfermedad, que, según informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad, se expande más fácilmente si la gente permanece en entornos relativamente cerrados durante prolongados periodos.



Aunque el virus se transmite principalmente por medio de gotitas respiratorias, lo que requiere un estrecho contacto físico, también están siendo comunes los contagios por la exposición a estornudos u otras secreciones corporales, especialmente en espacios cerrados.



Los casos de Covid-19, la enfermedad causada por el virus respiratorio, se siguen concentrando en Hubei, en el centro-este del país, donde hoy se informó de 1 693 casos nuevos y 132 muertes más.



Entretanto, el país trata de volver a la normalidad a cuentagotas ante la preocupación no solo por los contagios sino también por las consecuencias económicas que pueda tener esta crisis.

Miembros de un equipo de saneamiento de la policía rociando desinfectante como medida preventiva contra la propagación del coronavirus Covid-19 en Bozhou, en la provincia oriental china de Anhui.