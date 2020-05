¿Se han contagiado con covid-19 los trabajadores administrativos de Salud?

LEA TAMBIÉN

A dos semanas de haber regresado, progresivamente a las labores presenciales, los trabajadores de la planta central del Ministerio de Salud, manifiestan "alta preocupación porque nos han realizado pruebas rápidas para la detección de anticuerpos de covid-19, obteniendo resultados positivos".

Lo señalan, en una carta dirigida al titular de la Cartera, Juan Carlos Zevallos, y enviada el viernes 1 de mayo. Ahora se encuentran a la espera de resultados de las PCR, que sirven para diagnóstico.



La misiva está firmada por Sofía Pozo, presidenta de la Asociación de Empleados y Trabajadores del MSP Planta Central. En ella le dicen al Ministro que volvieron al trabajo presencial en la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, en el sur de Quito, el 13 de abril. Esto siguiendo la disposición emitida por Miguel Ángel Guevara, coordinador administrativo financiero, de la entidad.



En ese contexto, se lee en la carta, "la Asociación le solicitó a su Autoridad, mediante oficio N° MSP-AETPC-021-2020 del 10 de abril del 2020, continuar con el teletrabajo durante la declaratoria de emergencia sanitaria, con el propósito de mitigar la propagación del covid-19 a los servidores y trabajadores que asistirán a las instalaciones de la planta central del Ministerio de Salud, respuesta que hasta el momento no hemos recibido".



Los trabajadores le dicen al ministro Zevallos que les permita seguir con el teletrabajo. "Los servidores que laboramos en la planta central del MSP no brindamos un servicio directo a clientes internos; menos ahora que existen restricciones de movilidad en Quito. Es decir, la gestión que realizamos podemos hacerla en modalidad teletrabajo. Me permito apelar a los llamados del Presidente de la República como los considerandos en el Decreto de excepción por calamidad nacional, emitido, así como el las directrices del Ministerio de Trabajo".