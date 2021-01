Wilber Portilla se recuperó del covid-19, pero después de ir a una fiesta se volvió a contagiar y falleció

Wilber Portilla, de 18 años, era un joven muy activo. Le gustaba la agricultura urbana y la practicaba en su ciudad natal, Denver, en el estado de Colorado, Estados Unidos.

Unos meses atrás, Portilla se había recuperado de una infección por covid-19. Su recuperación fue exitosa y, en ese entonces, el virus no dejó mayores secuelas en su organismo.



Portilla viajó junto a un primo suyo hasta Los Ángeles, en California. Ambos regresaron con síntomas respiratorios y dieron positivo para covid-19. Hicieron el aislamiento respectivo y, al cabo de unas semanas, ambos salieron negativos, relata el medio local Denverite.



Sin embargo, aunque probablemente el joven creyó que ya no tendría más complicaciones por la pandemia, la historia de Portilla con el coronavirus estaba lejos de terminar.



Unos meses después de recuperarse, Portilla asistió a una fiesta. Dos personas en aquella reunión testearon positivo para covid-19, así que Portilla fue a un centro de salud para realizarse una prueba.



Esa noche, Portilla regresó a casa a dormir. Sin embargo, a la mañana siguiente no despertó. Pocos días después, llegó el resultado de su prueba: era positiva.



"Fue devastador no poder estar ahí para el y ayudarlo en lo que pudiera", dijo a la cadena Fox la novia de Portilla, Andrea Ferrel.



Aunque el joven había hecho cuarentena durante cuatro semanas, se volvió a contagiar después de una semana en que volvió a salir. "Solo porque seas joven no significa que seas inmune y aunque veamos más casos en personas mayores y personas que lidian con problemas médicos, es importante quedarse en casa", dijo Ferrel.