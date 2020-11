El contagio con el coronavirus no se detiene en Azuay

Tras casi ocho meses de pandemia, Azuay muestra un aumento sostenido de contagios, debido a una mayor cantidad de aglomeraciones y falta de distanciamiento.

Hasta el 3 de noviembre del 2020, la provincia, con 881 394 habitantes, tuvo 10 688 contagiados. Pero esta estadística oficial no refleja el número real de casos por la baja cantidad de muestras tomadas: 33 por cada 1 000 personas.



Por otra parte, en Azuay, al parecer, el virus está siendo más contagioso, pues el índice de positivos del total de muestras procesadas es del 40%, según el reporte del 1 de noviembre del Ministerio de Salud Pública (MSP).



El analista sanitario de Cuenca, Galo Durazno, sostiene que las pruebas PCR-RT se han centrado en Pichincha y se habla más de una mayor positividad en esa provincia; es decir, no hay la misma atención para las demás zonas. “Eso hace creer que la explosión del virus sigue allá y en ciudades, como Cuenca, las familias relajan las medidas de bioseguridad”.



El ECU-911 Austro registra 6 718 llamadas de alertas por aglomeraciones durante la emergencia sanitaria. Un promedio de 30 por día.



En Cuenca se han concentrado los contagios y también las alertas de aglomeraciones con 5 388 llamadas, que representa 244 por día. Le siguen Gualaceo, Paute, Chordeleg, Santa Isabel y Ponce Enríquez.



Alfredo Molina, representante del ECU-911, ha identificado a los mercados de la feria Libre El Arenal, Nueve de Octubre y 10 de Agosto, como los espacios de Cuenca donde menos se cumple el distanciamiento. También, están las plazoletas y parques.



En los cuatro días del último feriado, la feria de El Arenal estuvo abarrotada.



Las personas no respetaron la distancia de dos metros, otros llevaban la mascarilla mal puesta o no la tenían. Había mujeres -con niños en brazos- comiendo u observando algún acto popular entre un gran número de personas. La Guardia Municipal recorría y observaba esos casos, pero solo se limitaba a pedir que se retiraran, aunque luego volvían.



Del 29 de octubre al 1 de noviembre, la zonal 6 del MSP realizó una campaña para tomar 2 000 pruebas aleatoriamente. Con los resultados de este testeo se establecerán los puntos de mayor movilidad del virus y contagio para enfrentar mejor la pandemia.



Esa indisciplina ciudadana se refleja en las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales centinelas José Carrasco Arteaga y Vicente Corral Moscoso, que siguen trabajando casi a su límite; en las zonas de hospitalización la demanda bajó. En total hay 111 pacientes hospitalizados, de los cuales 55 está en estado crítico.



Azuay está en cuarto lugar a escala nacional con 6,2% de contagiados, luego de Pichincha, Guayas y Manabí. Esa provincia, sin embargo, ha tenido un impacto menor con relación a la mortalidad inusual, pero persistió hasta el mes pasado. En total hubo cerca de 900 fallecimientos irregulares, entre marzo y octubre.