El contagio de la variante británica del covid-19 es comunitario, asegura Instituto de Microbiología de la USFQ

El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) comunicó, mediante su cuenta de Twitter, ayer, viernes 16 de abril del 2021, que la variante británica del covid-19 b.1.1.1.7 circula en las provincias de Loja, Pichincha, y Sucumbíos de forma comunitaria.

La entidad de investigación detalla que de 35 muestras tomadas hay hasta un 80% de registro de la variante b.1.1.1.7 en hospitales de Quito. En Sucumbíos, la misma variante, tiene un hallazgo del 40%. Mientras que en Loja hay un registro del 50% y, agrega el Instituto, se detecta un nuevo caso de variante brasileña P.1.



Este último, se señala, no tiene relación con el primer caso notificado de una persona en Loja el lunes de 12 de abril del 2021.

Esta semana 35 muestras de Loja, Pichincha y Sucumbíos. Variante b.1.1.7 🇬🇧 en Quito hasta 80% en algunos hospitales. En Loja 50% casos de b.1.1.7 y otra muestra con P.1 🇧🇷 de pacte sin relación con el primero. Se confirma transmisión comunitaria. En Sucumbíos 40% de b.1.1.7. — Instituto Microbiología USFQ (@IMUSFQ) April 17, 2021

Ante el conocimiento de la noticia, la secretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca, escribió: “La variante de Reino Unido que circula en Quito es más contagiosa y tiene efectos más graves. Últimos estudios científicos (The Lancet) muestran que el virus se propaga considerablemente por aerosoles en el ambiente. Por favor no salga de su casa si no es estrictamente necesario”.



Según una investigación del instituto de salud pública Fiocruz, la variante P1 es hasta 2,5 veces más contagiosa que el coronavirus original y que tiene mayor resistencia a los anticuerpos. Además indican que esta cepa está mutando lo que podría hacer que el virus sea más resistente a las vacunas.

Hasta el viernes 16 el Ministerio de Salud reporta un total de 355 964 casos positivos de covid-19 en todo Ecuador.