¿Si ya se contagió de covid-19 recibirá la vacuna en Ecuador?

En su cuenta de Twitter, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, dijo que “no existe evidencia de que quienes hayan tenido covid-19 deban recibir la vacuna”. Es decir, si la persona se contagió con la nueva cepa de coronavirus ya no accederá a la dosis. Esa misma información la dio el viernes 4 de diciembre del 2020. También ha indicado que los primeros en la lista serán los profesionales de la salud, además los adultos mayores, que vivan en centros.

Ecuador prevé la llegada de 18 millones de dosis para inmunizar a los ciudadanos (se espera que sean dos vacunas). La fórmula de la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech llegaría en enero del 2021; mientras que el resto arribaría en marzo. Las primeras dosis serían para el personal de salud y adultos mayores de albergues.



EL COMERCIO conversó este martes 8 de diciembre del 2020 con los especialistas: Andrea Gómez (epidemióloga) y David Larreátegui (infectólogo). Ellos coinciden en que las autoridades sanitarias deberían inmunizar a toda la población, sin excepciones.



¿Las personas que estuvieron contagiadas y se curaron debieran recibir la vacuna?



Sí -dice la epidemióloga Gómez- hasta el momento no hay información con evidencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) o de la Agencia Europea de Medicina (EMA) que diga que ellos no deben inmunizarse. Se debe esperar más análisis. Lo que se recomendaría es que todas las personas se vacunen, cuando la dosis esté lista.



“Es muy temprano para llegar a estas conclusiones, sobre todo, cuando falta evidencia para conocer quiénes lo necesitan”.



La vacunación es esencial ya que aún no se conoce cuánto dura la inmunidad del contagiado; además existen casos de reinfección (personas que han enfermado dos veces con variantes diferentes del SARS-CoV-2, causante del covid-19), señala el infectólogo Larreátegui.



“Esta afirmación es compleja, ya que el ciudadano puede reinfectarse varias veces con el nuevo virus, según la evidencia mundial”.



¿Quiénes deberían vacunarse?



Gómez recordó que en países como Reino Unido -primer lugar en donde arrancó la colocación de la fórmula- se priorizó a adultos mayores y personal sanitario. La inmunización a estos últimos es fundamental, debido a su cercanía constante con los pacientes.



En Ecuador debería darse prioridad a estos grupos de la población. “El Ministerio debe definir bien los grupos de riesgo y a quienes van a vacunar en primera instancia. Aún no hay claridad”, dice Larreátegui.



Hasta el lunes 7 de diciembre del 2020, en Ecuador se contabilizaron 198 244 contagios de covid-19. El número de fallecidos alcanzó los 13 780: 9 269 confirmados y 4 511 probables.