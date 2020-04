Los contagiados en Esmeraldas sobrepasaron los 100 casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El incremento de los casos de covid-19 en la provincia de Esmeraldas es preocupante. En menos de un mes se subieron de 10 a más de 100 contagiados.

Hasta este miércoles 22 de abril del 2020 en la provincia de han registrado 104 casos confirmados, ocho fallecidos, 20 recuperados y más de 400 personas en cercos epidemiológicos.



Solo en la ciudad de Esmeraldas se registran 79 casos confirmados y 110 sospechosos. En tres de las cinco parroquias urbanas de la ciudad se reportan 49 casos positivos y 68 sospechosos.



En una de las ocho aparroquia rurales del cantón existen 11 casos positivos y 7 sospechosos; ahí también se han montado cercos epidemiológicos, en medio del temor de las demás personas.



Dos médicos esmeraldeños, Julio Valencia, del Colegio de Médicos de Esmeradas, y Edwin Arroyo, comentan que el aumento de casos se debe a factores, como la poca disciplina de la población.



Las familias juegan bingo en los barrios, hacen fiestas y toman alcohol, pese a las restricciones establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia provincial de Esmeraldas. Se ha pedido a la Policía mayor control en los sitios críticos de la ciudad.



Otro de los factores es que los esmeraldeños salen a la calle sin ninguna protección como cubre bocas, pese a que ha sido una exigencia, establecida en la ordenanza que sanciona su falta de uso.



El médico Arroyo, que atiende en el Subcentro de salud No. 1 de la ciudad de Esmeraldas, cree que la falta de localización a tiempo de los casos sospechosos ha sido otro de las razones para el aumento.

“Existen muchos pacientes que tienen los síntomas de covid-19, pero se resisten a ir hasta los centros de salud por temor a infectarse, y eso complica más el cuadro en la ciudad”, señala Arroyo.



Para el epidemiólogo David Quiñónez y exdirector de Salud de Esmeraldas, los contagios en la provincia podrían llegar a 2 000 casos, porque muchos de los que han presentado los síntomas no tomaron las precauciones a tiempo.



Él también cree que los 104 contagios oficiales pueden ser un subregistro, por la indisciplina de ciudadanos que han tomado muy a la ligera la gravedad de la situación.



“El envío de las muestras hacia el Inspi en Quito para que se determinen si son o no positivos también impide que se conozca a tiempo el número real de pacientes en la provincia”, asegura Quiñónez.



Para el director de Higiene del Municipio de Esmeraldas, Abel Ávila, quien es médico, en la ciudad se realizan desinfecciones en las calles, pero no siempre los ciudadanos colaboran.



“No queremos que ocurra en Esmeraldas lo que pasó en Guayaquil, donde su gente se resistió a cumplir con la cuarentena para restar el impacto del virus”, señaló Ávila.



A pesar de campaña de información para prevenir el contagio desde las entidades de públicas, en las calles aún se observa a los esmeraldeños transitando como en un día normal y muchos, sin mascarillas.