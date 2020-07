Seis de cada 10 contagiados de coronavirus en Ecuador incumplen aislamiento

LEA TAMBIÉN

Seis de cada diez contagiados con el nuevo coronavirus en Ecuador incumplieron en junio su aislamiento obligatorio, lo que ha derivado en un repunte de casos, sobre todo en Quito, dijo el viceministro de Salud, Xavier Solórzano.

“En mayo tuvimos 54% de personas que sabían que estaban contagiados, que rompieron el aislamiento por hasta siete horas al día (...) Y en junio subió a seis de cada diez, 59,5%”, expresó Solórzano el miércoles 22 de julio del 2020 al canal Ecuavisa.



Ecuador, que tiene 17,5 millones de habitantes, reportó este jueves 23 de julio del 2020 cerca de 78 148 casos de covid-19, incluidos 8 851 fallecidos en el contexto de la pandemia. Del total, 5 439 son fallecimientos confirmados por el virus y 3 412 víctimas fatales probables del coronavirus.



Quito es la ciudad donde más se han acelerado los contagios en las últimas semanas. La capital ecuatoriana, con 11 900 casos, tiene 112 enfermos de coronavirus más que Guayaquil, que registra 11 788 infecciones y que fue uno de los primeros focos de la enfermedad en América Latina.



Frente al aumento de casos en Quito -que al 30 de junio tenía 6 571 infectados-, el Gobierno ordenó patrullajes militares y policiales en barrios donde se ha identificado la mayor cantidad de contagios e incumplimiento de normas.



Solórzano indicó que en la capital, con 2,8 millones de pobladores, un “78% de las personas no quiere aceptar esos controles de movilidad, no quiere aceptar el uso de mascarilla” y “peor el distanciamiento social, que significa no reuniones, no farras, no juergas”.



“Sí, los contagios siguen en aumento, por supuesto, pero sí conocemos la velocidad de transmisión y ésta ha ido variando porque es directamente proporcional al comportamiento de las personas”, añadió.



Debido al aumento de los fallecimientos en Quito, los trabajadores funerarios abrieron fosas en el cementerio de San Diego, uno de los más importantes de la capital ecuatoriana, que ha sido una de las más golpeadas por la pandemia de coronavirus.

Trabajadores abrieron fosas en el cementerio de San Diego, en el Centro Histórico de Quito. Foto: AFP



Ecuador aplica un semáforo que establece el nivel de peligro, en el que el color rojo contempla las medidas más duras como un toque de queda de 11 horas diarias.



Un 95% de localidades del país, incluida Quito (con toque de queda de ocho horas), está en amarillo, un nivel intermedio de alerta.



Pero el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, pidió la semana pasada a las autoridades endurecer las medidas de confinamiento en la capital debido al colapso de las unidades de cuidados intensivos.



El Gobierno ecuatoriano empezó desde mayo a flexibilizar las medidas de cuarentena para reactivar la golpeada economía.



Ante la pandemia, la nación está desde marzo en estado de excepción, medida que se extenderá en principio hasta agosto.