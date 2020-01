El consumo de gasolinas bajó por primera vez, en una década

LEA TAMBIÉN

El consumo de gasolinas extra, ecopaís y súper, en el sector automotor, registró en el 2019 una caída, por primera vez en la última década, según cifras de la empresa pública Petroecuador.

La demanda de estos productos bajó un 0,6% el año anterior con relación al 2018. Esto revela un cambio en la tendencia de crecimiento que había mantenido el despacho de estos derivados, entre el 2010 y el 2018. En este período, el consumo creció a un promedio del 5,3% anual, de acuerdo con los Informes Estadísticos de Petroecuador (ver gráfico).



Pero el incremento de precios de la extra, ecopaís y súper que hubo hace poco más de un año; la medida Hoy no Circula que se aplica en Quito, desde septiembre pasado, y el paro de octubre; cambiaron esta tendencia en el consumo de gasolinas, refirió Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe).



A partir de diciembre del 2018 el precio del galón de extra y ecopaís pasó de USD 1,48 a 1,85; mientras tanto, la súper se comercializó entre 2,55 y 3,24, porque su costo se actualiza cada mes. Antes de los ajustes, la súper tenía un precio fijo de USD 2,98.



Esta variación de precios influyó para que ciertos clientes cambien la súper por extra o ecopaís. Esto redujo la participación de este producto en el mercado. Pasó del 14% en el 2018 al 9%, el 2019.



Con el propósito de intentar ahorrar en el gasto de combustible, algunos propietarios de vehículos decidieron también cambiar ciertos hábitos.



Por ejemplo, la estrategia que aplica hace más de un año Félix Salazar, conductor de un taxi, cuando no consigue un cliente pronto, es apagar el motor del carro y estacionarse en un sitio seguro hasta recibir en su celular la notificación de una nueva carrera en la zona. Así, logra mantener en USD 15 el gasto en gasolina extra que hace diariamente. Para realizar gestiones personales, opta por caminar o utilizar su bicicleta cuando se trata de distancias cortas. “Antes me movilizaba solo en el vehículo”.



Orlando Ortiz, ingeniero en Mecánica Automotriz, pone en práctica otros trucos para no gastar tanto en combustible. Entre estos, limita al mínimo el uso del aire acondicionado, conduce a una velocidad constante y evita, en lo posible, circular por vías con alta congestión vehicular.



Con estas acciones logra manejar durante toda una semana invirtiendo solo USD 15 en extra. “Si enciendo mucho el aire, la gasolina me dura cinco días”.

El alza de precios, a su vez, provocó una posible reducción del contrabando, porque al tener gasolinas extra y ecopaís con un menor subsidio, y una súper con costos internacionales, ya no resultan tan atractivas, enfatizó Erazo.



Un segundo factor que ha incidido en el menor consumo de gasolinas es la salida de circulación de alrededor de 130 000 automotores al día en Quito, por el Hoy no circula. Esta medida ha provocado que las ventas disminuyan en un 5% en las estaciones de servicio, a partir de septiembre del 2019, aseguró la Camddepe.



Mientras dura esta medida, que se aplica en función del último dígito de la placa, los conductores no se pueden movilizar en las zonas establecidas dentro de la restricción entre las 05:00 y 20:00. Esto ha obligado a Salazar a quedarse en casa. “El viernes no trabajo y no consumo gasolina”.



Las movilizaciones que se produjeron en octubre del 2019 afectaron también, de manera “drástica”, al consumo de combustibles en general, sostuvo la Camddepe. En el caso de las gasolinas la demanda cayó en un 12% con relación a octubre del 2018, según Petroecuador.



Todo esto, al final, tuvo un impacto favorable para las finanzas del Estado, porque se logró ahorrar en el subsidio que se entrega para estos derivados, mencionó Xavier Orellana, analista económico.



Entre enero y noviembre del 2019 se generó un ahorro de USD 376,5 millones en las subvenciones que se otorgan para la importación de gasolinas de alto octano (naftas), con relación al mismo período del año previo, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).



La Camddepe proyecta un aumento en el consumo de estos insumos durante este año si no se dan nuevos ajustes al precio. Además, se estima que la demanda de la súper se mantenga y que el parque automotor continúe en crecimiento por la incorporación de nuevos vehículos.



El Decreto Ejecutivo 619 de diciembre del 2018 dispuso el alza del precio de las gasolinas extra y ecopaís y la liberación del costo de la súper. En octubre del 2019 el Gobierno intentó liberar el precio de todos los derivados, pero dio marcha atrás tras el paro nacional.



Al usar aire acondicionado se acelera para mantener la potencia y se consume más.



Conducir a velocidades altas hace que se emplee más gasolina, en el trayecto.

Frenar y acelerar de manera frecuente hace que también se utilice más gasolina.



Para distancias cortas opte por caminar, usar bicicleta o transporte

público.