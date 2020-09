Tres consultas no irán en las papeletas del próximo 7 de febrero de 2020

LEA TAMBIÉN

El tiempo juega en contra para que en las elecciones generales del 2021 sean incluidas las papeletas de referendos o consultas populares. Por eso, tres iniciativas apuntan a que esto se concrete el 11 de abril de 2020, cuando está programada la segunda vuelta presidencial.

El Comité por la Institucionalidad Democrática, Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, y Jaime Nebot, líder del PSC, promueven iniciativas de este tipo, pero aún no están listas para ser enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE).



José Cabrera, vocal del CNE, ve poco probable que puedan ser incluidas en la primera vuelta prevista para el 7 de febrero próximo. La alternativa que existe es el balotaje.



“Si así se hace, se utilizará la misma logística, el mismo personal; lo único que aumentaría es la impresión de papeletas y actas de escrutinio”, dijo Cabrera, y recordó que la última consulta popular (en el 2018) costó USD 45 millones.



La iniciativa de Nebot, anunciada el 25 de junio pasado, será presentada la próxima semana ante la Corte Constitucional, para que sea calificada. Contendrá 12 preguntas.



“La idea es tratar de llegar para que ese referendo pueda realizarse en la segunda vuelta. Esa es nuestra intención”, dijo el asambleísta Vicente Almeida (PSC), quien forma parte de una comisión que pule el documento junto con Nebot.



Además del pronunciamiento de la Corte, la norma suprema estipula que “cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral”. Es decir, 654 958 rúbricas.



El martes pasado, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, fue a la CC con una propuesta de consulta para prohibir la explotación minera metálica a gran escala en las zonas de recarga de cinco ríos en Azuay.



También invocó al artículo 104 de la Constitución, pero al ser una iniciativa de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), no requiere de la recolección previa de firmas sino del pronunciamiento de la CC para que después el CNE realice la convocatoria.



La que mayor avance tiene es la propuesta de reforma constitucional del Comité por la Institucionalidad Democrática, que cuenta con más de

300 000 firmas de apoyo. Hace un año obtuvo un dictamen favorable de la Corte.



El proyecto, sin embargo, todavía debe superar algunos filtros en la Asamblea, adonde llegó en marzo pasado. Hernán Pérez Loose y Rosalía Arteaga, del Comité, dicen que será responsabilidad de la Legislatura si no se incluye en el referendo.



La Comisión de Enmiendas aprobó el informe para el primer debate el jueves pasado. El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), deberá convocar al Pleno. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero, según la Constitución.



Reforma constitucional



El proyecto de reformas constitucionales impulsado por el Comité por la Institucionalidad Democrática tiene tres componentes: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control (Cpccs); por otra parte, pretende transformar a la Asamblea Nacional en un órgano bicameral y dotar de mayor independencia a la Fiscalía frente al control del Consejo Nacional de la Judicatura.



La Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional aprobó el jueves pasado el informe para el primer debate en el Pleno. Cuenta con 300 000 firmas de apoyo, después de que en agosto del año pasado obtuviera un dictamen favorable de la Corte Constitucional.



El agua en el Austro



Otra consulta popular que quiere aprovechar los comicios generales del 2021 es la del agua, impulsada por el Concejo Cantonal de Cuenca. El martes, el alcalde de esa ciudad, Pedro Palacios, presentó el pedido en la Corte Constitucional (CC). Esta consulta tiene como objetivo prohibir la explotación minera metálica a gran escala en las zonas de recarga de cinco ríos. Palacios ha mencionado que al ser una iniciativa de un Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) no requiere de la recolección previa de firmas sino del pronunciamiento de la CC, para que después el Consejo Nacional Electoral realice la convocatoria.



Consulta ciudadana



El proyecto de consulta popular de iniciativa ciudadana que promueve el exalcalde de Guayaquil y líder del PSC, Jaime Nebot, será entregado la próxima semana para un dictamen de la Corte Constitucional. De acuerdo con el documento borrador, contiene 12 preguntas para reformas a leyes en temas relacionados con la entrega de recursos a los gobiernos locales, incentivos a la agricultura, pesca, artesanos, y hasta formas para las negociaciones de la deuda externa. Para ser sometido a consulta requerirá de las firmas de apoyo del 5% de personas inscritas en el registro electoral. El candidato presidencial Guillermo Lasso apoya esta iniciativa.