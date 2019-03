El no se impuso en la consulta popular minera del cantón Girón, en Azuay

LEA TAMBIÉN

Los habitantes del cantón azuayo de Girón se pronunciaron este domingo 24 de marzo del 2019 a favor del no en la consulta popular sobre el futuro del proyecto minero Loma Larga de Quimsacocha. Incluso en San Gerardo, una parroquia prominera, triunfó el no en la mesa de varones.

Según John Arévalo, teniente político de San Gerardo, 91 hombres votaron por la opción del no y 71 electores lo hicieron por el sí. En el caso de las mujeres, hasta las 23:15 no se conocían los resultados por la falta de agilidad de las miembros de la junta receptora del voto. En la parroquia hubo 440 empadronados.



Mientras en la parroquia Girón, con 12 580 votantes, la tendencia del no era considerable, según los primeros reportes oficiales. Igual ocurría en la parroquia Asunción, con 2 343 votantes. El total de empadronados en el cantón Girón fue de 15 363 personas.

Víctor Barreto, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, reconoció la derrota del sí al mediodía de este 24 de marzo. “Es un hecho, honestamente estoy consciente que vamos a perder la consulta popular en el cantón Girón”. Su aspiración era ganar al menos en la parroquia.



Arturo Quizhpe, miembro del movimiento para la salud de los Pueblos del Ecuador, calificó como un hecho histórico la consulta popular sobre el futuro de la minería en Quimsacocha. Él, antes de conocer los resultados daba por descontado la victoria del no.



Andrés Ycaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, esperaba sin apuros los resultados oficiales. Sin embargo, lamentó la forma cómo se manejó la consulta. “No hay como discutir la voluntad del pueblo, pero si genera incertidumbre”. Aclaró que el proyecto involucra a los cantones Girón y San Fernando. Pero, la consulta se hizo solo en Girón.