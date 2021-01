Así puede conocer si recibirá el Bono de Protección Familiar ofrecido por el Gobierno

En una cadena nacional, difundida la noche del lunes 25 de enero del 2021, el presidente Lenín Moreno anunció que "hasta mayo, 550 000 familias que perdieron su empleo recibirán USD 500 cada una; además, 480 000 familias pobres recibirán por el bono de protección familiar USD 120 cada una; y, además, 550 000 recibirán un bono mensual por su situación de pobreza".

Para conocer si usted puede acceder a este bono, debe ingresar a la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). En la parte inferior de la página encontrará un botón con el mensaje: “Consulta si eres beneficiario de bonos y pensiones”, dar clic en este enlace.



Al ingresar al enlace se despliega una ventana de texto en la que es necesario ingresar el número de cédula, validar que usted no es un robot, y dar clic en consultar. Si usted tiene acceso al bono, el sistema le mostrará sus datos personales y los lugares en donde puede cobrarlo. Caso contrario le aparecerá el siguiente mensaje: "No existe el beneficiario o no cobra el Bono de Desarrollo Humano".



En la página del Ministerio se especifica que: “El MIES prioriza la atención de la población en situación de pobreza y extrema pobreza”.



Además de la página web, las personas interesadas pueden consultar si son beneficiarias llamando al call center del MIES 1800 002 002.



Estos son los bonos que entrega el MIES:



Bono de Desarrollo Humano USD 50



Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, hasta USD 150.



Para personas adultas mayores:



Pensión Mis Mejores Años USD 100



Pensión para Adultos Mayores USD 50



Para personas con discapacidad:



Pensión para Personas con Discapacidad USD 50



La nueva Pensión Toda Una Vida USD 100.





¿Cómo y dónde cobrar el bono?

​

En mayo del 2020, para evitar las aglomeraciones al salir de casa a recibir el Bono de Protección Familiar se activaron 10 200 puntos de pago distribuidos en el país, a través de la red financiera nacional. Se incluyen el Banco del Barrio, Tu Banco Banco, Mi Vecino, Banco Aquí que funcionan en tiendas, farmacias y pequeños supermercados.



En este link puede consultar los puntos de pago por ciudad.