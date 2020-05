Los constructores cuencanos firmaron un acuerdo para reanudar su trabajo

LEA TAMBIÉN

El sector de la construcción de Cuenca concretó un convenio para la reapertura gradual de sus actividades y la implementación de planes pilotos para ser ejecutados en el cantón. Los representantes del Municipio de Cuenca, de la Cámara de la Construcción local y del Colegio de Arquitectos de Azuay firmó el acuerdo este viernes 15 de mayo de 2020.

En este convenio se determinó que se priorizarán proyectos que cuenten con el aval de la Cámara de la Construcción y el Colegio de Arquitectos cumplieron las resoluciones del COE nacional.

Ambas gremios socializarán sus asociados el denominado protocolo estricto de bioseguridad, que será aplicado de forma particular. Todas las operaciones deben tener la capacidad de autoregulación y control interno y permitir la verificación de las autoridades.



Las obras deberán contar con un letrero de identificación y los trabajos conexos. Estos proyectos forman parte del muestreo estadístico, que consta en el plan general de aplicación de pruebas de covid-19, que se construirá colectivamente y permitirá determinar la propagación del coronavirus de Cuenca.



Una comisión multidisciplinaria conformada por los gremios será la encargada de calificar los proyectos que forman parte de este plan piloto, tomando en cuenta que el número de trabajadores debe ser estrictamente el necesario que permita mantener el distanciamiento social.



El convenio establece que diariamente, antes del ingreso al trabajo se debe hacer un diagnóstico de síntomas de coronavirus.



Según el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, este convenio incluye no solo a la Cámara de la Construcción, sino también a quienes transportan materiales, ferreterías, entre otros, que se comprometen a generar y aplicar protocolos y un trabajo coordinado que será presentado al COE nacional para su validación.



La presidenta de la Cámara de la Construcción, María Cristina García, dijo que se ha tratado de organizar estos protocolos para salir ordenadamente y reiniciar las actividades de la mejor manera. Ha existido aceptación de la administración municipal y del Alcalde para que este retorno se lo haga de manera formal.



La construcción tiene una informalidad sobre el 60%, esta es la oportunidad de que esto se revierta, que el sector formal sea la mayoría, dijo García.