Constructores piden acciones a Moreno para apuntalar desarrollo en Ecuador

El sector de la construcción pidió este lunes 13 de abril del 2020 al Gobierno de Lenín Moreno acciones para que el sector no caiga en una crisis irremediable y que sirva como motor para la reactivación económica después de la emergencia sanitaria.

En una rueda de prensa, Henry Yandún, vocero del gremio Constructores Positivos, recordó que se trata de un sector que ofrece empleo directo o indirecto a casi medio millón de personas y que ha quedado paralizado por la imposibilidad de acudir a trabajar.



"La construcción es la actividad que hay que activarla porque creemos que vamos a ser el motor", dijo el empresario al pedir una paquete de medidas al presidente ecuatoriano que no consisten en invertir dinero, sino agilizar mecanismos.

En una propuesta de cuatro frentes no pidió "a las autoridades recursos, sino decisiones".



"Existen proyectos terminados en proceso de aprobación. Aprobemos esos proyectos y dejemos las sutilezas para después", sugirió Yandún, al exigir una "optimización de trámites" a todos los niveles jerárquicos de Gobierno, tanto nacional como locales.



Asimismo, habló de una legislación especial para que los ecuatorianos con capitales en el exterior puedan retornarlos sin castigo, a fin de que puedan impulsar la economía, además de sistemas de contratación laboral acorde a las necesidades del gremio, y que los créditos hipotecarios sean más flexibles.



Ecuador declaró el estado de excepción sanitaria el pasado 16 de marzo, lo que ha provocado una paralización de la actividad económica que ha agravado la situación financiera del país.



Yandún insistió en que las medidas que propone no están destinadas a obtener "recursos" de un gobierno que no los tiene, sino decisiones que agilicen la actividad una vez que se cancele el estado de excepción.



Mencionó en ese sentido la necesidad de alentar entre la banca privada la concesión de hipotecas y que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) les dedique más recursos porque existe, según expreso, "un déficit de medio millón de viviendas en Ecuador" y su sector puede ser el motor de desarrollo tras el coronavirus.

Y en base a encuestas que indican que "tener vivienda propia es la máxima aspiración del ecuatoriano", el representante del gremio de la construcción exhortó, por ejemplo, a una alianza público-privada en la que las devoluciones de hipoteca se equiparen al alquiler.