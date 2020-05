La construcción se reactiva en Guayaquil, bajo lineamientos del COE cantonal

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil aprobó los lineamientos para la reactivación del sector de la construcción. Este paso se da mientras el cantón sigue en semáforo rojo, debido a la emergencia por covid-19.

En una primera fase se tramitará la autorización para los proyectos de un monto igual o mayor a USD 4 millones. Para las obras de salud no habrá límite.



Las empresas deberán enviar una solicitud vía correo electrónico a la Sala Situacional Cantonal. Tras acceder a un usuario y a una contraseña deberán llenar un formulario de registro. Y deben enviar los documentos habilitantes en físico, en un plazo no mayor de 48 horas,



La medida fue aprobada la tarde de este lunes 11 de mayo del 2020. La resolución especifica que las empresas con más de 50 colaboradores pasarán por una auditoría externa de seguridad y salud ocupacional, hasta 15 días después de la entrega del permiso. De no cumplir este requisito la autorización será revocada y podrían afrontar sanciones.



Con esta apertura también se amplía el horario de las rutas de la salud de la Metrovía. Los buses extenderán su recorrido hasta las 22:00 desde este martes 22 de mayo de 2020. “El consorcio Metrovía debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para la transportación pública, dispuestos por el COE nacional”, cita como anexo la resolución.



Guayaquil, el epicentro de la pandemia por covid-19 en Ecuador, se mantendrá en rojo hasta el 24 de mayo. El COE cantonal resolverá un posible cambio en el semáforo tras analizar dos muestreos más de casos por sectores, mediante la aplicación de pruebas rápidas.



Según el informe del Ministerio de Salud Pública, hasta este lunes 11 de mayo, el cantón registra 8 226 casos confirmados de coronavirus; la cifra representa el 70% de casos registrados en la provincia de Guayas.



El COE de Guayaquil anunció la semana anterior que se retomarán las obras de alcantarillado, agua potable y pavimentación. También se evalúa la reapertura del servicio automotriz.