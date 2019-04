Retrasos en la construcción del Centro de Revisión Vehicular en el Municipio de Ambato

LEA TAMBIÉN

El 18 de mayo vence el plazo para que los municipios que asumieron las competencias del transito cuenten con el Centro de Revisión Técnica Mecánica exigidos por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Sin embargo, el Municipio de Ambato aún no construye estas nuevas instalaciones.

En Tungurahua 800 buses de transporte interprovincial deberán ingresar al chequeo mecánico, requisito importante la para la matriculación. Eso preocupa a los integrantes de la Comisión de Transporte y Movilidad del Concejo Cantonal de la capital de Tungurahua.



Nelson Guamanquispe, presidente de la Comisión de Tránsito, dijo que han insistido al ex y al actual Director de Tránsito y Movilidad del Municipio pero no se ha dado respuesta al tema. “No estamos hablando si es negligencia o no, pero hasta la fecha no sabemos por qué se cayeron las licitaciones para la construcción del Centro de Revisión Técnica Mecánica”.



Según el Edil, el 18 de mayo concluye la segunda prórroga que la Agencia Nacional de Tránsito extendió para que todos los municipios que tienen las competencias de Tránsito. “Es la segunda prórroga y deberá responder la parte administrativa municipal”.



Argumentó que el Cabildo puede ser sancionado con una multa, aunque descartó que se retiren las competencias del tránsito al Cabildo. “Si sacan a licitación el proceso durará más de tres meses y no se construirá este requerimiento”.