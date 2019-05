Constituyente venezolana despoja del fuero a otros cinco diputados opositores

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó este martes 14 de mayo del 2019 despojar de su fuero parlamentario a cinco diputados opositores por su implicación en el alzamiento militar de hace dos semanas, por el que ya se sancionó con la misma medida a otros siete legisladores.

La decisión de la ANC recae sobre los diputados Freddy Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía, y se toma luego del pedido que hiciera al foro chavista el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado día 8.



También sobre los legisladores Carlos Paparoni y Miguel Pizarro, dos de los cuatro opositores a los que el mismo TSJ pidió esta jornada revisar el fuero para que continúe sin problemas un proceso legal iniciado por la Fiscalía, según dijo el jefe de la ANC, Diosdado Cabello.

​

Los otros dos diputados señalados por el TSJ, Franco Casela y Winston Flores, no ejercen como titulares de curules y carecen de inmunidad, explicó Cabello.



La ANC también autorizó a los órganos de la Justicia para que prosigan el juicio contra todos los señalados este martes.



Cabello indicó además que, al igual que sucedió con los siete parlamentarios antichavistas a los que ya se les levantó el fuero la semana pasada, no es necesario un antejuicio de mérito porque los delitos fueron cometidos "en flagrancia".



"Sino que la ANC haga el levantamiento de la inmunidad" para que continúe el juicio que adelanta la Justicia, añadió.



Entre los delitos por los que se acusa a los opositores figuran traición a la patria, conspiración, rebelión civil, instigación a la desobediencia, instigación a la insurrección y concierto para delinquir, de acuerdo con la comunicación que envió el Supremo al foro chavista.



El constituyente Roberto Naranjo indicó durante la sesión que la ANC, integrada por más de 500 miembros afectos al chavismo y no reconocido por buena parte de la comunidad internacional, actuó hoy "apegada a la ley".



"Aquí no hay revanchismo ni persecución", dijo sobre la medida que afecta a los diputados, que consideró primero "compañeros" y luego "traidores" por recomendación de voces no identificadas en el pleno.



"En Venezuela se respeta el estado de derecho, pero una cosa hay que dejar clara, por lo menos en la revolución no hay pendejos, estos traidores a la patria deben pagar lo que se han atrevido a hacer, la ley debe imponerse", agregó.



Esta decisión se produce dos semanas después de un efímero levantamiento militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro que fue encabezado por el líder del Parlamento, Juan Guaidó, y respaldado de forma pública por casi todos los diputados señalados.



Al levantar la inmunidad de los 14 legisladores señalados por el alzamiento, la ANC se ha atribuido competencias exclusivas del Parlamento, lo que hace desde que se instaló el órgano chavista en 2017.



Algunos de los diputados acusados por la rebelión de hace dos semanas están hoy refugiados en embajadas, exiliados, en la clandestinidad o tras las rejas, como el primer vicepresidente del Legislativo, Édgar Zambrano.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.