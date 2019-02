Constituyente de Venezuela designa una comisión de consulta para legislativas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), Diosdado Cabello, designó este martes 5 de febrero una comisión para que realice una consulta a la población que defina la convocatoria de elecciones parlamentarias, a fin de sustituir a la actual Cámara de mayoría opositora.

"(Se designa) una comisión constitucional para la consulta (...) sobre las elecciones parlamentarias, esto es rápido, tiene que ser muy rápido también. El único poder que está establecido en esta Constitución que no ha sido relegitimado por esta ANC es el poder Legislativo", dijo en la sesión de este foro.



El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, había adelantado el sábado que la Constituyente busca "adelantar" las elecciones parlamentarias para este año con el fin de hacer frente a la "crisis" que dice existe en el "Legislativo burgués" y anunció que apoya esta idea.



Las elecciones legislativas en Venezuela, de acuerdo con la Constitución, se realizan cada cinco años, por lo que su celebración, según la norma, corresponde a diciembre del próximo año.



Sin embargo, de hacerse efectiva la convocatoria, no sería la primera vez que la Constituyente, no reconocida por la oposición y numerosos Gobiernos del mundo, llame a elecciones, pues ha sido la encargada de convocar a los últimos procesos electorales, entre ellos, los regionales, municipales y presidenciales.

La comisión estará encabezada por el constituyente Darío Vivas, uno de los más radicales dentro del chavismo y quien preside la Comisión de Participación Ciudadana.



Además estará integrada por los vicepresidentes de las demás comisiones que conforman a este foro.



El considerado número dos del chavismo fue insistente en pedir que la consulta se realice "a la brevedad posible".



"(En) esto no debería haber ningún problema porque ya aquí hemos hecho elecciones para gobernadores, alcaldes (...) y hemos escuchado que la oposición ha pedido elecciones. Creo que es una forma de complacer a la oposición", dijo Cabello.



"El que quiera entender que entienda, pero a la hora de tomar la decisión en verdad no nos va a temblar el pulso", advirtió.



La oposición venezolana clama por la celebración de elecciones presidenciales "libres" y "justas", pues consideran un fraude el proceso electoral celebrado en mayo pasado por el que resultó reelegido Maduro.



El jefe de Estado es tachado por la oposición como un "usurpador" y ante ello el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunció el pasado 23 de enero que se adjudicaba las funciones del poder Ejecutivo como presidente encargado.