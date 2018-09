Consorcio Puerto Limpio: ‘Existe la voluntad de participar en nuevo contrato para la recolección de basura en Guayaquil’

LEA TAMBIÉN

Samuel Reyes es el gerente general del consorcio Puerto Limpio, empresa recolectora de basura en Guayaquil desde 2010. El contrato con el Municipio local terminó en octubre del 2017 y el alcalde Jaime Nebot les ha dado una prórroga hasta que se definan los lineamientos del nuevo contrato.

El directivo del consorcio no ocultó el interés por participar nuevamente en el concurso y explicó las últimas inversiones en cuanto al servicio en la ciudad que recoge cada día un promedio de 4 200 toneladas de desechos.



La empresa está en funciones prorrogadas una vez que culminó el contrato ¿hasta cuándo prestarán el servicio en Guayaquil?

Quedamos encargados en seguir prestando el servicio hasta que se lleve a cabo el nuevo proceso licitatorio y se adjudique el contrato a la nueva empresa prestataria del servicio.



¿Participará el consorcio en este nuevo proceso?

Una vez que se hayan publicado las bases se evaluarán y se tomará la decisión. En principio si existe la voluntad de los socios de participar, de seguir adelante.



¿Qué tipo de inversiones han hecho en la ciudad?

El contrato arrancó en el 2010 con una inversión inicial que bordeó los 25 millones de dólares. Luego la operación demandó recursos que son los que viabilizan la prestación del servicio en condiciones idóneas para el personal, ese costo de operación está bordeando los 20 millones al año. Después invertimos en flota de vehículos pequeños con los que se llevó el servicio puerta a puerta a sitios en cuyas características no permiten el ingreso de las grandes unidades. Eso se inició con una inversión de cinco unidades y después con seis adicionales, esto fue en el 2013. A finales del 2014 se invirtió en 17 unidades adicionales. Con las 28 unidades se incrementó en un 35% la flota respecto de la fecha de nacimiento del contrato y bordeó los USD 8 millones.



¿Cuánta basura se recoge en promedio en Guayaquil?

Manejamos un indicador que es el volumen promedio o las toneladas promedio diarias. Aquí hay dos variables claramente identificadas: la primera es lo que la ciudad genera a nivel de industrias, mercados y residencial que son unas 3 900 toneladas. La segunda corresponde a unas 300 toneladas que es lo que la urbe genera en operativos especiales que son lo que se da en épocas de lluvias, deslaves o desechos que son irresponsablemente arrojados como la construcción. El promedio total es 4 200 toneladas día.



¿Cuánto se paga por tonelada?

Guayaquil paga USD 34 por tonelada



¿Cómo es esa cifra respecto a otras ciudades?

Quito está en los USD 90. Nosotros hemos sido enfáticos: los servicios básicos como la recolección de basura no deben ser ostentosos sino prácticos y funcionales.



En las calles hay una alta incidencia del trabajo de los recicladores. ¿Cómo se ha actuado respecto a esa situación?

Más que atacarlos deberíamos ayudarlos, creo que hay que pensar que quien efectúa esa labor no es por elección sino porque no tiene otra opción. En ese sentido, promovimos la campaña de clasificar los desechos orgánicos e inorgánicos desde casa. Con ello estamos evitando que se ensucien en las calles.



Hay ciudadanos que cuestionan que en Guayaquil no se clasifica ¿es así?

Guayaquil sí clasifica. Quizá la clasificación que se produce en Guayaquil no sea tecnificada, pero los recolectores en las calles ya están clasificando y los desechos que llegan al relleno sanitario ya es un desecho cuyo componente es mínimo respecto a lo reciclable.



¿Cuál es el porcentaje de lo orgánico que llega al relleno sanitario?

El 80% es orgánico y un 20% es inorgánico. Este último porcentaje es en su gran mayoría producto del barrido, tierra, son cosas que no tienen mayor utilidad para ser clasificada.



¿En el contrato actual no se establece la clasificación de la basura?

No, a nosotros nos prohíbe, nosotros no clasificamos. Sin embargo, insistimos y pedimos al usuario del servicio que clasifique.



Entonces ese tema ha dependido netamente de una campaña por iniciativa de Puerto Limpio

Una campaña que lo que busca de una manera es evitar que los recicladores rompan las fundas y ensucien.

En el nuevo contrato se establecerá una estación de transferencia de los desechos. ¿Cómo beneficiaría ello a la ciudad?

El beneficio es porque el costo para transportar la basura se reduce, Guayaquil gana.