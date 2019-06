Las siete mesas enviaron los primeros consensos a la Vicepresidencia

LEA TAMBIÉN

El plazo de 45 días para concretar los primeros consensos como parte del Acuerdo Nacional terminó el jueves 20 de junio del 2019. La Vicepresidencia de la República ya sistematiza la llamadas “victorias tempranas” de las siete mesas de Diálogo.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner señaló que en 15 días se anunciarían los resultados. “Ya tenemos los primeros acuerdos. Nos falta bastante, pero se han recibido todas las ideas de todos los actores que participan”.



El Acuerdo Nacional es la segunda parte del Diálogo Nacional que fue propuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, cuando asumió el cargo. El Gobierno central, mediante Decreto, declaró como una de sus políticas prioritarias “el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y el diálogo amplio y permanente con todos los sectores de la sociedad”.



El objetivo es buscar mecanismos que viabilicen cambios en siete ejes: Educación, Seguridad Social, Competitividad, Innovación y Empleo; Democracia y Reforma Institucional; Sostenibilidad y Cambio Climático; Seguridad Ciudadana; y No Violencia y Prevención de Adicciones.



Para llegar a los primeros acuerdos, cada mesa desarrolló su propia dinámica. Por ejemplo, la que trata el tema de Democracia y Reforma Institucional formó su grupo promotor con 23 actores políticos, de organizaciones civiles y de los movimientos sociales.



Esta mesa está a cargo del secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Como temas prioritarios se abordaron la reforma al Código de la Democracia y la lucha contra la corrupción.



El último evento de esa mesa se realizó el miércoles pasado en la Asamblea. El evento se denominó “la reforma electoral que el país requiere”. De acuerdo con Roldán, esa mesa busca entregar insumos que muestren las diversas posiciones en la sociedad para mejorar los instrumentos legales de control y los procesos electorales.



En ese diálogo participó Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado del Legislativo. Mencionó que el segundo informe para debate del proyecto de reforma fue aprobado el 20 de diciembre del 2017. Es decir, desde esa fecha, no se han concretado los cambios a la norma electoral.



Sin embargo, Peña señaló que el texto, actualmente, está conformado por 76 artículos. Entre otras, las reformas apuntan al control del financiamiento electoral, la creación de mecanismos de transparencia de gastos publicitarios y recomendaciones para un mejor funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Roldán mencionó que los primeros acuerdos “están en plena discusión” y se prevé que sean presentados en las próximas semanas.



María Sara Jijón, subsecretaria General de Gobernanza y Gobernabilidad de la Vicepresidencia, explicó que todos los informes enviados por los representantes de cada mesa son sistematizados para que sea el Vicepresidente de la República quien presente los avances.



Hay dos tipos de avances. Jijón explicó que llegaron consensos bastante avanzados, con los detalles sobre cómo avanzar en su concreción y otros que tienen los insumos para iniciar un proyecto para viabilizarlo.



Como ejemplo de avances que ya se concretaron, Jijón puso a la mesa de Empleo, Industrias y Competitividad. Uno de sus logros fue decretar que elevará a política pública el Plan de Mejora Competitiva para el Desarrollo Agroindustrial de la Cadena de Cacao-Chocolate.



Sobre la metodología implementada para el Acuerdo, Jijón dijo que en esta primera etapa no se han presentado mayores inconvenientes para concretar los primeros consensos.



Lo que sí se ha identificado es que hay temas que convocan más que otros. Por ejemplo, la mesa de No Violencia y Prevención de Adicciones ha realizado 13 encuentros en todo el país. Previo a ello se trabaja en las propuestas, mediante talleres.



La Vicepresidencia continuará receptando los avances de cada mesa. Hay que recordar que esta es una primera etapa del Acuerdo Nacional con los consensos más urgentes dentro de los siete ejes.



Jijón señaló que el gran Acuerdo Nacional, con proyección al año 2030, se trabajará hasta octubre próximo para lograr el resto de consensos que se requieren.



José Luis Fuentes, analista político, señaló que los avances del Acuerdo no se evidencian todavía. Dijo que no está claro qué busca el Gobierno dentro de estos acuerdos.



Para este experto, el hecho de que no se vea la participación de sectores privados o de movimientos sociales tradicionales genera preocupación sobre el tipo de consensos a los que se pueda llegar.



El Acuerdo Nacional fue lanzado el pasado 6 de mayo por el vicepresidente, Otto Sonnenholzner. Es la segunda parte del Diálogo Nacional que planteó el presidente Lenín Moreno, cuando asumió el poder y, vía Decreto, elevó a prioridad este tipo de espacios.