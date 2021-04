¿Cuáles son las reglas de convivencia con una persona que tiene covid-19?

Ante el aumento de casos de covid-19 es importante que las familias con personas contagiadas con la nueva cepa de coronavirus mantengan algunas medidas para evitar el contagio de otros miembros dentro del hogar.

El epidemiólogo Daniel Simancas señala que hay que empezar por conocer cómo se transmite el virus. Es decir, se debe tener en cuenta que cuando una persona está cerca de otra o en un ambiente cerrado y respira sin mascarilla hay peligro de contagio.



Si una persona ya comprobó que se contagió se debería aislar en el domicilio, explica Simancas. De preferencia la persona contagiada debe contar con un baño propio, vajilla y deberá alimentarse dentro de su habitación y no junto al resto de la familia.



Asimismo, recomienda vigilar que en el dormitorio exista suficiente ventilación hacia afuera, cuidar la limpieza de superficies y de baños; y no pasar por alto el uso de alcohol.



“Hay que sellar una posible salida de aerosoles y gases hacia los ambientes comunes de la casa”. Además de permanecer en su habitación, Simancas señala que la persona con covid-19 debe ponerse doble mascarilla para no contagiar y las personas que viven en la casa también deben usar mascarilla todo el tiempo.



Cuando una persona contagiada de covid-19 es asintomática, Simancas sostiene que debe seguir estas medidas durante 10 días. Mientras, si se trata de una persona que sí presenta síntomas las medidas en casa deben seguirse por 14 días.



En su Guía para convivir con una persona contagiada de coronavirus, el catedrático e infectólogo Byron Núñez señala que es muy importante que toda la familia desarrolle un plan integrado y consensuado con sus miembros, con el fin de proteger la salud de sus integrantes y de la persona afectada con infección por coronavirus.



Este plan, anota Núñez, debe incluir principalmente el cuidado de los adultos mayores, los familiares con enfermedades crónicas susceptibles de contagiarse y los niños.



En caso de que la persona afectada necesite de un cuidador este no debe ser mayor de 60 años ni portador de enfermedades que lo hagan susceptible de ser contagiado por la persona bajo su cuidado.



“Los cuidadores deberán utilizar mascarillas faciales al entrar a la habitación y colocarse guantes para evitar el contacto con los fluidos corporales del enfermo. Así mismo, deberán mantenerse a una distancia mínima de dos metros del afectado de coronavirus y cumplir estrictamente con las normas de higiene, como lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón al salir de la habitación y al retirarse los guantes y la mascarilla facial”.



Núñez también recuerda la importancia de la etiqueta respiratoria. Señala que la persona con covid-19 debe tener cuidado al toser, estornudar o expulsar escupitajos o expectoraciones. “Estos deben se colectados en toallitas de papel descartable para luego depositarlas en su respectivo basurero. En caso necesario debe estornudar o toser cubriendo su rostro con el ángulo del codo”.



Asimismo, el médico recuerda que la basura y los desechos contaminados del afectado por coronavirus pueden ser muy peligrosos para la seguridad del resto de familiares que conviven con él. Por ello, es necesario un manejo correcto de los residuos generados para evitar posibles contagios.



“Se recomienda en la medida de los posible, el uso de elementos de limpieza desechables, los cuales deben ser colocados correctamente en una bolsa de plástico, la cual debe ser cerrada herméticamente para su desecho. Luego de la recolección y transporte de basura, la persona que lo realiza debe cumplir una meticulosa higiene de manos con agua y jabón”.



Hasta este miércoles 21 de abril del 2021 se confirmaron 362 843 casos positivos para covid-19 en el país y un total de 12 795 fallecidos por la enfermedad. La mayoría de casos están en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay.