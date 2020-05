En Ecuador regirá la ‘nueva normalidad’ el 4 de mayo; ¿qué precauciones tomar para salir y entrar a casa?

LEA TAMBIÉN

Este lunes 4 de mayo del 2020, Ecuador da un paso hacia la 'nueva normalidad': el distanciamiento social. 204 municipios -de un total de 221- oficializaron que continuarán con el semáforo rojo, como una medida para enfrentar la propagación del covid-19. En esta etapa, la corresponsabilidad ciudadana se vuelve más relevante y es aún mayor al momento de salir de casa.

En ese sentido, la Universidad San Francisco de Quito, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el Centro de Investigación para la Salud en América Latina desarrollaron una serie de recomendaciones para los ciudadanos que deben salir de sus hogares: personal sanitario, de seguridad, y trabajadores que realizan actividades vitales en el contexto de la emergencia, dictaminada por el Gobierno.



Recuerde que el semáforo rojo mantiene la vigencia del estado de excepción que ha suspendido la jornada laboral presencial y ha fijado restricciones a las libertades de movilidad y asociación para contener la propagación de la enfermedad.

¿Qué precauciones tomar para salir de casa?



Si usted debe salir de casa es importante que defina tres áreas hacia la salida de su vivienda en las que pueda establecer límites fijos. El objetivo es claro: evitar ser infectado por el coronavirus, que es altamente contagioso a través de microgotas de saliva y contacto directo con superficies contaminadas.

Área blanca



La primera será el 'área blanca', que corresponde al pasillo de salida, entre un metro y un metro y medio cuadrados. Allí debe colocar una silla de plástico de fácil limpieza que le servirá para dejar su ropa de casa al salir y volverá a utilizarla al ingresar de la calle.



Asimismo, en esta zona también debe colocar su mascarilla de forma obligatoria, cubriendo su nariz y boca. Recuerde que el tipo de mascarilla N95 solo debe ser usada por personal sanitario, pues está expuesto directamente al virus.



Área gris



Después, debe establecer el 'área gris', que será la zona aledaña a la puerta de salida de su vivienda y en donde realizará el proceso de descontaminación cuando salga e ingrese de su domicilio.



Una silla de plástico, gel alcohol, una bolsa plástica negra, ropa de calle, que no exponga su piel, y zapatos cómodos. Esos son los elementos que debe colocar en esta zona. Los expertos alertan que la indumentaria solo debe ser usada una vez y lavada al regresar a su vivienda.



Área negra



El tercer espacio es el 'área negra': corresponde a un espacio "potencialmente contaminado" hacia fuera de su hogar o parqueadero. Allí, debe colocar gel alcohol -con al menos alcohol al 60%- o, en su defecto, el alcohol industrial (al 70%) para desinfectarse al salir y llegar. También debe llevarlo para desinfectar sus manos y piel expuesta o superficies que puedan contaminarse. Una vez cumplido el proceso, puede salir a las calles.





Indumentaria recomendada

​

1. Use -en lo posible- shorts y una prenda interna: camiseta o bividí debajo de su ropa de calle.



2. Si se encuentra en zonas con clima frío, como Quito, se recomienda que utilice una chaqueta impermeable con capucha para facilitar el proceso de desinfección.



3. En cuanto al calzado, los expertos afirma que es importante el uso de botas de caucho o zapatos que puedan ser desinfectados de forma práctica. Evite las sandalias o calzado que exponga sus dedos.



¿Qué se debe evitar hacer en las calles?



- No toque el suelo y superficies que puedan estar contaminadas: botones del ascensor, perillas y manijas de puertas y superficies metálicas o plásticas en vehículos.



- Evite saludar con la mano o con un abrazo o beso. No olvide mantener la distancia de al menos dos metros con otras personas.



- Lave sus manos cada 30 minutos y use abundante agua y jabón; también es importante que desinfecte sus manos con gel alcohol constantemente.



- No toque su mascarilla; evite sacarse y ponerse varias veces durante el día. Recuerde que podría estar contaminada. Si la toca, podría infectar sus manos o cara.



10 pasos para ingresar a casa de forma segura





1.- Ingrese al área negra de su hogar.



2.-Utilice un paño húmedo para girar la perilla y abrir la puerta de calle y desinfecte sus manos.



3.- Rocíe alcohol y desinfecte la suela de sus zapatos. Asegúrese de que la cubra en su totalidad.



4.- Acceda al área gris. Allí, debe sacarse los zapatos y colocarlos en el suelo.



5.- Retire su ropa de calle y deposítela en una funda plástica negra. No la reutilice y proceda a desinfectarla. También puede dejarla reposar en el área por al menos 36 horas o dejarla en el Sol durante 12 horas.



6.- Remueva su mascarilla: libérela jalando de las tiras elásticas o, en su defecto, desanudando las tiras de tela. Recuerde no tocar el frente de la mascarilla. Después, colóquela en la funda plástica y deséchela.



7.-Desinfecte con alcohol sus manos, brazos, piel expuesta y sus pies.



8.- Ingrese al área blanca.



9.-Vuelva a vestirse con la ropa de casa que dejó al salir. Una vez cumplido el proceso, puede seguir al interior de su vivienda.



10.-Lave sus manos por al menos 20 segundos o tome una ducha.





¿Cómo ingresar compras o pedidos a domicilio?



Reciba sus productos en el área negra. Si sus pedidos o compras están contenidos en una funda plástica, rocíelos con alcohol. Después, llévelos al área gris para remover los productos de las fundas u otra envoltura y desinféctelos uno por uno. Evite hacerlo directamente con vegetales, frutas o comida descubierta.



Luego del proceso de descontaminación, deposite sus compras en una canasta limpia e ingrese a su hogar. No olvide lavar los vegetales y frutas con agua y jabón.