Ropa abrigada, hidratación, guía especializada... ¿Qué medidas se deben tomar en cuenta al ir a una montaña?

Hasta el jueves 27 de enero del 2021, el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 ha atendido 12 emergencias relacionadas con rescates en montaña. Por esta razón, la entidad hizo una serie de recomendaciones si usted tiene previsto salir a disfrutar de estos espacios en la naturaleza.

Estar atento con el clima, llevar la protección adecuada para el mismo o solicitar guía especializada para que dirija la ruta en la que se desplazará, son algunas de las recomendaciones del ECU.



La emergencia más reciente que atendió el ECU fue el rescate de dos jóvenes que se extraviaron en los Illinizas, el pasado 23 de enero del 2021. En su búsqueda participaron miembros del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y guías de montaña profesionales.



Para evitar incidentes similares, el ECU-911 recomienda lo siguiente:



- Utilizar zapatos adecuados, ropa abrigada e impermeable.

- Llevar protector solar.

- Averiguar la condición del tiempo (clima) previamente.

- Llevar un botiquín, con insumos que puedan servir en caso de heridas o lesiones.

- Preparar y planificar la ruta utilizando mapas, brújulas, GPS, etc.

- Llevar comida y líquidos para tener energía y estar hidratado.

- Calcular el tiempo (mínimo dos horas) para contar con luz solar en el descenso.

- Si se presenta una tormenta eléctrica, alejarse de lugares altos y apagar aparatos.

- No dar de comer a animales o cazar.

- No arrojar basura.

- Si no tiene experiencia, debe contratar un guía o asesoría especializada.

- Siempre se debe informar a familiares o amigos las rutas planificadas y el tiempo de duración previsto.

- Llevar un celular con la carga de batería completa por si debe solicitar ayuda (es aconsejable conservar al máximo la carga del teléfono móvil).

- Además, es necesario recordar a quienes realizan este tipo de excursiones que deben cumplir las medidas de bioseguridad necesarias como: uso de mascarilla y llevar gel antibacterial o alcohol.



“Cuidémonos, planifiquemos los viajes, y sobre todo lo mejor que usted tiene es la vida, ¡protéjala!”, recomendó finalmente el director del ECU-911, Juan Zapata.