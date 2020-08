¿Cómo optimizar el uso del Internet ante el inicio de clases virtuales?

LEA TAMBIÉN

El inicio del nuevo año lectivo que está por empezar este 1 de septiembre del 2020 implicará que en los hogares se utilice al menos un equipo tecnológico adicional conectado a Internet.

Para que en esta etapa esto no afecte a otros integrantes de la familia, que también usan este servicio para realizar teletrabajo u otras gestiones, Javier Vivanco, especialista en Informática y Seguridad, plantea las siguientes recomendaciones:





- Identifique para qué usará Internet



Cuando una persona contrata este servicio, el proveedor ofrece un ancho de banda. Para seleccionar cuántos megabytes por segundo (Mbps) adquiere considere el número de equipos que usará conectados a Internet.



Aparte de las computadoras, tome en cuenta los celulares inteligentes, televisiones, cámaras de vigilancia, iluminación, seguridad, y otros dispositivos que son parte del Internet de las cosas (Iot).



También tome en cuenta para que usará el servicio, porque si requiere realizar transmisiones en vivo, sube o descarga videos, participar de conferencias virtuales o se conecta a una red institucional, demandará de un mayor ancho de banda.



- Consulte las características del servicio



Pregunte al proveedor si el servicio que le instalarán es compartido o exclusivo. Tome en cuenta que, en el primer caso, significará que el ancho de banda contratado será, en algún momento, usado por algún otro cliente.



Esto significa que la conexión a Internet puede, en cierto momento, volverse lenta, porque todo el ancho de banda contratado no será usado solo por un cliente.



En cuanto a precios, el servicio compartido puede resultar más económico que el exclusivo.



Las características del router influirán también en el servicio que tendrá de su hogar. Aquellos que son Wi-fi 5 o Wi-fi 6 le brindarán más velocidad que el Wi-fi 4, porque este último es más básico.



- Averigüe cuál es la velocidad del Internet



Si ya tiene instalado el servicio, consulte en Internet la velocidad del servicio. Para esto puede ingresar a páginas como https:fast.com/es y dar click en el ícono play. Luego de unos segundos, le dará un resultado.



Los megabytes por segundo de velocidad que le proporcionarán deben ser más del 50% del ancho de banda contratado. Es decir, si tiene un plan de 20 Mbps, debería tener más de 10 Mpbs.



Pero si la cifra se encuentra por debajo de este promedio se sugiere priorizar el uso de los equipos y, en el caso que sea posible, usar el plan de datos del celular en lugar de la señal de Wi-Fi.



En el caso, que no tenga más dispositivos conectados y la velocidad es baja, pruebe hacer este test cerca del router y si los resultados no difieren consulte con el proveedor del servicio.



- Configure las actualizaciones de las aplicaciones



Establezca que las actualizaciones del antivirus, aplicaciones, juegos en línea se realicen en las horas de menor demanda del servicio, en lugar de que se hagan de manera automática. Esto permitirá que la calidad del Internet no se vea afectada, por este tipo de procesos.



- ¿Wi-fi o cable de red?



Para optimizar la señal de Wi-fi en el hogar ubíquelo en un lugar abierto y alto. En lo posible debe estar alejado de equipos electrónicos, cerca de metales, muebles grandes o paredes, porque estos obstaculizan el paso de la señal.



Además, verifique que la antena esté de manera vertical para que la señal se propague a lo ancho del espacio. Si necesita que la cobertura llegue a un segundo piso, pruebe colocando la antena de manera horizontal para que la señal fluya de manera vertical.



En el caso de que tenga complicaciones para que le llegue la señal opte por comprar un amplificador de Wi-fi. Este, debe estar igual en un espacio abierto para que tenga una buena conexión con el equipo base.



Mientras tanto, el cable de red puede ser usado con el equipo que demande de una mejor conexión, porque este protege el servicio de Internet de posibles interferencias.



- Priorice las actividades



Si en la mañana está conectado a clases virtuales y a teletrabajo, acuerde con los otros integrantes de la familia para que en ese tiempo no se haga uso de otros equipos que demandan también de Internet.



El uso de videojuegos en línea o mirar películas a través de Internet, en el mismo momento, podría repercutir sobre la calidad del servicio, porque estos demandan de un mayor ancho de banda.



Otra opción es consultar con el proveedor si se puede configurar la calidad del servicio en el router. Esto permitirá priorizar el uso de ancho de banda para determinados servicios como video, audio o datos. Recuerde que este ajuste será permanente.