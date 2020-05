Claves para manejar mejor sus deudas durante la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

En medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, las prioridades de gasto en los hogares se reconfiguraron. Bertha Romero, especialista del programa de educación financiera Tus Finanzas, señala que a pesar de la pandemia es clave crear un presupuesto para identificar gastos y reducirlos; además sugiere organizar las finanzas para destinar al menos un 10% de los ingresos para ahorrar y responder así a imprevistos.

Cuando elabore su nuevo presupuesto, tome en cuenta que hay gastos que no deberían ser importantes, como el transporte público, la gasolina o las salidas a comer en restaurantes. Además, hay gastos que puede postergar y otros que no puede postergar.



Estas son algunas sugerencias sobre aplazamientos y refinanciamiento, con base en anuncios de facilidades que están vigentes por la emergencia en sectores públicos y privados.



Deudas bancarias y tarjetas

En marzo del 2020, los 16 bancos que son parte de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) decidieron ofrecer a sus clientes dos beneficios: prorrogar el pago de dos cuotas de créditos y refinanciamiento de deudas.



Cada banco estableció condiciones para los beneficios; por ejemplo, en Banco Pichincha los usuarios con créditos personales y de vivienda pueden pedir de manera expresa que se difiera el pago de dos cuotas. El Banco Internacional ofrece el beneficio de aplazamiento para tarjetas de crédito y otros. Lo recomendable es que se comunique con el banco para conocer y solicitar los beneficios.



Estos beneficios también se aplican en algunas cooperativas de ahorro y crédito y en la banca pública.



Deudas con casas comerciales

Aunque los clientes de tiendas de retail, de ropa, de artículos de hogar y de electrodomésticos que acceden a créditos reciben una tarjeta de plástico; esta no constituye una tarjeta de crédito. De ahí que estos créditos no están dentro de los beneficios bancarios mencionados anteriormente.



Aún así, hay locales comerciales que decidieron dejar de cobrar cuotas durante la emergencia y otros, decidieron aplicar el beneficio por dos meses, desde marzo pasado. Algunas casas comerciales también permiten refinanciar deudas.



Recuerde revisar sus estados de cuenta y comunicarse con la casa comercial para conocer si están aplicando beneficios.



Deudas de arrendamiento

El proyecto de Ley de Apoyo Humanitario contempla una disposición para evitar que los inquilinos sean desalojados si no pagan el arriendo hasta 60 días después de la emergencia, no obstante, esta medida aún se discute en la Asamblea Nacional. De ahí que es recomendable que dentro de lo posible, priorice el pago de este gasto.



Actualmente la Ley de Inquilinato dispone que el arrendatario puede ser desalojado si no paga dos cuotas. Una alternativa para los inquilinos que no pueden pagar el arriendo es buscar mediación a través de la Defensoría del Pueblo, para acordar que se aplace el pago del arriendo para cuando la situación se normalice, o para acordar con el dueño de casa una reducción temporal de la cuota de arriendo en los casos en los que se ha perdido el empleo o el sueldo se ha reducido.



Deudas de servicios básicos

El Gobierno anunció que durante la emergencia no se podrá cortar servicios básicos cuando estos no se hayan pagado. Las autoridades locales han anunciado medidas para pago de las deudas acumuladas. Así que, en el caso de que su presupuesto esté muy ajustado, puede usar esos recursos para pagar otra deuda que no se pueda aplazar.



En el caso del agua potable en Guayaquil, por ejemplo, se dará un plazo de seis meses para pagar las deudas. En el caso de Quito, los usuarios pueden pagar una parte de su deuda y pagar más adelante en cuotas lo que deban.



En el caso de la luz, la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (Arconel) dispuso que los consumos eléctricos de marzo y abril, que debían cancelarse en abril y mayo, no tendrán recargos en la planilla y se recaudarán a 12 meses, desde junio de 2020.



El servicio del Internet es provisto por empresas privadas de teleconomunicaciones, de ahí que no existe una disposición sobre prórrogas o plazos de pago. Algunas empresas están ofreciendo beneficios de más datos móviles sin costo, por ejemplo.



Deudas con la seguridad social

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) informó que la entidad no está en capacidad de ofrecer prórroga en el pago de cuotas de créditos hipotecarios y quirografarios, en medio de la crisis por el covid-19, pues eso afectaría la sostenibilidad de la entidad.



No obstante, el Banco ofrece refinanciamiento de préstamos hipotecarios en mora, con lo que el usuario puede optar por plazos de hasta 30 años, con el interés original del crédito y un período de gracia de hasta 18 meses.

Además el ente creó un nuevo préstamo Quirografario de emergencia, con tres meses de gracia y tasas de interés reducidas.