10 consejos para evitar gripes en esta época fría en Quito

Los primeros síntomas de un resfriado común son el malestar de garganta y la secreción nasal, seguidos de tos y estornudos. La mayoría de personas se recupera en máximo 10 días. Por ello, los expertos hacen recomendaciones para reducir el riesgo de contraer este mal; más aún en esta pandemia de covid-19, enfermedad que tiene molestias similares.

El resfriado o gripe común puede presentarse de forma grave -al igual que el coronavirus-. En los cuadros más complejos aparece la bronquitis y la neumonía. Esto, en aquellas personas con un sistema inmunológico debilitado, con asma o afecciones respiratorias.



Lo explica el médico general, Luis Chicango. “Quienes tienen asma pueden resultar afectados, debido a que un resfrío produce sintomatología grave como las mencionadas, incluido la dificultad respiratoria que podría complicar su estado de salud. Así se puede confundir fácilmente con el covid-19”.



Además, algunos pacientes pueden presentar las dos patologías. México por ejemplo confirmó en octubre el primer caso de infección doble: covid-19 e influenza en una misma persona. Este hecho generó preocupación en la comunidad médica.



"Nos preocupa que se junten la epidemia con la estación de influenza, pues pueden saturar los hospitales", dijo el médico Alejandro Macías, responsable de gestionar la epidemia en ese país.





Para reducir el riesgo de que esta enfermedad se convierta en grave o mortal es necesario reforzar el organismo, por medio de la alimentación. Lo indica la nutricionista, Francisca Cifuentes. “Mantener una nutrición saludable y equilibrada ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, por lo que se previenen infecciones”.





Cifuentes y Chicango plantean seis consejos.



El agua



La persona debe ingerir líquidos durante todo el día, con la finalidad de descongestionar el organismo y prevenir la deshidratación. El agua es la mejor opción para una hidratación óptima; se debe evitar el alcohol, el café y los refrescos con cafeína.



La vitamina C



Los pacientes pueden consumir frutos ricos en vitamina C, como mandarinas, naranjas, limones, arándanos y frutillas. Estas pueden ingerirse de forma natural o en jugos. Ayudan a una buena hidratación y actúan como antiinflamatorios y antioxidantes. Además, refuerzan el sistema inmunológico.



La miel



Este producto es importante para aliviar la irritación en la garganta, por lo que tienen un efecto antioxidante. También, tiene propóleo, por lo que aumenta las defensas.



El jengibre



Es antiviral y antiinflamatorio, por lo que elimina cualquier infección y refuerza el organismo.



Los alimentos verdes



La espinaca, el brócoli o los espárragos no pueden faltar en la nutrición. Pueden ser consumidos cocidos o en batidos.



El plátano y los frutos secos



Ambos tienen vitamina B y potasio, por lo que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.





Otros consejos para reducir el riesgo de resfriarse o tener gripe común están relacionados con las medidas de bioseguridad implementadas para covid-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos señalan lo siguiente:



Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón



El lavado debe durar al menos 20 segundos. Puede usar gel o alcohol para mejorar la higiene.



No tocarse los ojos, nariz ni boca



Los virus pueden ingresar al cuerpo por estas vías, no se toque el rostro.



Mantenerse alejado del enfermo



La transmisión del virus se produce por vía directa, es decir, de persona a persona, por medio de gotitas infectadas. Cuando tosa o estornude, debe cubrirse la nariz y la boca. Use mascarilla.



Limpie las superficies y objetos que se tocan con frecuencia,



como manijas de puertas, cubiertos, mesas, sillas y juguetes.