10 consejos para festejos navideños en planteles educativos

La Navidad 2020 se celebra de forma distinta, debido a la pandemia de covid-19. En Quito varias instituciones educativas privadas optaron por eventos al aire libre o virtuales para mantener la tradición de estas festividades, unir a la comunidad escolar y evitar contagios de la nueva cepa de coronavirus.

En el Colegio Johannes Kepler se desarrolló el programa navideño denominado ‘Christmas drive thru’, entre el lunes 14 y hoy viernes 18 de diciembre del 2020. Consistió en disfrutar de dramatizaciones, música y más desde el vehículo -al estilo de un auto cinema-. Se hizo con grupos reducidos: máximo 20 familias.



Los asistentes pasaron por el túnel en donde se observaban muñecos de nieve, renos, papá y mamá Noel. Luego visitaron el taller de Santa Claus, en donde recibieron regalos. En todos los lugares se mantenían las medidas de bioseguridad.



EL COMERCIO conversó con el médico general, Luis Chicango, la mañana de este viernes 18 de diciembre del 2020. Él dio algunas recomendaciones sobre cómo deben realizarse estas actividades en establecimientos educativos.



-Eventos navideños al aire libre



Las personas pueden realizar actividades al aire libre para evitar un contagio de la nueva cepa de coronavirus. No se recomiendan los sitios cerrados como las aulas de clase ya que no tienen suficiente ventilación.



Uso de mascarilla



Todos -desde trabajadores del plantel y los asistentes- deben usar tapabocas que cubra la nariz y la boca. No permita que ninguno se retire este insumo.



Permanezca en el carro



Una de las alternativas es mirar el programa desde el interior del vehículo. Puede abrir las ventanas para la ventilación, pero deberá permanecer con las mascarillas para reforzar la protección de los ocupantes. En el automotor solo deben estar convivientes, personas que habitan en la misma casa.



Distanciamiento social y grupos pequeños



Si debe bajar del carro no olvide mantener la distancia de mínimo dos metros. Se aconsejan las reuniones con poca gente, para evitar aglomeraciones.



La higiene



Las familias deben usar constantemente alcohol o gel antibacterial para la desinfección. Lo más seguro es lavarse las manos con abundante agua y jabón.



La alimentación y las bebidas



Si se sirve algún producto verifique que esté bien sellado; luego desinfecte bien sus manos. No se aconseja comer en grupo sino en el vehículo y de forma rápida para que vuelva a colocarse la mascarilla.



La duración



Las reuniones que duran más tiempo suponen un mayor riesgo de contagio. En ese sentido se recomienda permanecer hasta 15 minutos en un espacio determinado; debe mantener la distancia y usar tapabocas.



La información



Los encargados del programa navideño deben brindar información sobre medidas de seguridad frente al covid-19, ubicación de baños y protocolos sobre cómo movilizarse en los diferentes espacios del plantel.



El contacto con otras superficies



Limitar el contacto con superficies de uso frecuente o de artículos compartidos. Además, limpiar y desinfectar constantemente esos lugares para mayor seguridad.



La limpieza de espacios



La colocación de cestos de basura es fundamental para que los asistentes puedan arrojar fácilmente los desechos.