Siete consejos para no caer en el exceso de confianza frente al covid-19

Guayas se mantiene como la provincia ecuatoriana más golpeada por el covid-19. Concentra el 34,3%, 14 861 casos de 52 334, confirmados hasta este 24 de junio del 2020 por el Ministerio de Salud. Pichincha tiene menos de la mitad: 14,9%, 6 456 contagios. Acá, el 59,26% de infectados tiene de 20 a 49 años; el 22,43% es de 50 a 64 años y el 14,06% de más de 65 años. En el cantón Quito está la mayor cantidad de casos de la provincia, el 91,57%.

El martes pasado, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, aseguró que en Pichincha se ha vivido en 90 días, la realidad que enfrentó Guayas en un mes, lo que “ha dado el tiempo y aprendizajes necesarios para luchar mejor”. Detalló que acá han logrado duplicar la capacidad hospitalaria, “tenemos 253 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), eran 120”.



Sin embargo, no hay gran cantidad de camas disponibles ni de hospitalización y mucho menos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que la recomendación sigue siendo evitar el contagio, siguiendo medidas de prevención, para cuidar a quienes son considerados los más vulnerables frente al covid-19: adultos mayores y personas con enfermedades de base como diabetes, cáncer, hipertensión, etc. Para no caer en el exceso de confianza, le recomendamos:



1. Sobre la higiene: lavarse las manos con agua y jabón sigue siendo el método más efectivo para combatir el contagio de covid-19 y la propagación de más enfermedades. La sugerencia es frotar bien las manos con jabón, limpiando la palma, el dorso, los dedos y debajo de las uñas, eso ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y los microbios de la piel. Recuerde que el virus se propaga cuando usted toca superficies o estrecha las manos de personas contaminadas y luego, involuntariamente se lleva las manos a los ojos, la nariz o la boca. De no tener acceso a agua puede usar alcohol gel.



2. Usar mascarilla: esta prenda es una de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias causadas por virus, en particular covid-19. Sirven también para proteger a las personas sanas (cuando estas las emplean al entrar en contacto con una persona infectada). Son una barrera que impide que lleguen microgotas de saliva, que se expulsan cuando una persona habla o tose o estornuda.



3. Cómo llevar la mascarilla: no es suficiente con usar un tapaboca, hay que saber colocarlo para que sea útil. La Organización Mundial de la Salud recomienda no usar mascarillas rasgadas o húmedas; deben cubrir la boca, la nariz y la barbilla; no se baje la mascarilla para hablar con alguien; ajústela bien de modo que no queden aberturas a los lados; pruébela antes de salir de casa, debe sentirse cómodo y seguro.



4. Mantener la distancia social de dos metros ayuda a disminuir el riesgo de contagio, si además se lleva mascarilla y se cumplen con otras medidas de higiene. En su lugar de trabajo, al hacer compras en el supermercado, en el transporte público y en todo contacto social que tenga es importante cumplir con esta regla.



5. El uso de visor además de la mascarilla puede ser útil, pero resulta costoso, dice el epidemiólogo Byron Núñez. En el transporte público es más importante mantener la distancia de dos metros; una buena ventilación, es decir ventanas abiertas que permitan el flujo de aire; aunque los Centros de Control de Enfermedades de EE.UU. hablan de máximo cuatro minutos de conversación con esas reglas, él prefiere no poner un tiempo mínimo porque la ciudadanía siempre se propasa.



6. No se recomiendan las reuniones ni de trabajo ni sociales porque el riesgo de contagio es muy alto en lugares cerrados como oficinas, iglesias y más, en donde además se concentran varias personas y pudiera haber asintomáticos, que estando enfermos sigan relacionándose sin saberlo, por lo que el virus se propaga. Es posible dar paseos en el aire libre, no tocar juegos en parques, por ejemplo.



7. Los adultos mayores y personas con enfermedades como hipertensión, cáncer, etc., deben evitar salir de casa. Ellos podrían tener síntomas más graves de covid-19 pues su sistema inmunológico es más débil.