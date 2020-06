Cuatro consejos para quienes tienen covid-19 y no requieren hospitalización

LEA TAMBIÉN

A la fecha (30 de junio del 2020), en el país hay 23 387 personas con covid-19 que, según el Ministerio de Salud Pública, se encuentran estables en sus domicilios. Para sobrellevar la enfermedad, Iván Dueñas, médico familiar y salubrista, hace las siguientes recomendaciones:

1. Aislamiento domiciliario. El profesional de la salud manifestó que es importante que, en caso de que existan más personas en la misma casa, quien tiene covid-19 permanezca en un cuarto separado. También es fundamental que cuente con sus propios utensilios de aseo y comida, además del uso de mascarilla por parte del resto de integrantes del hogar.



2. El único medicamento que se le debería administrar, con receta médica, es paracetamol en caso de malestar del cuerpo, dolor de cabeza o fiebre. Dueñas indicó que no hay estudios que demuestren la eficacia del uso de la vitamina C, hidroxicloroquina o BIRM para el tratamiento del covid- 19. “En muchos casos pude ser contraproducente”, dijo.



3. Atención con la fiebre alta y dificultad para respirar. El médico salubrista manifestó que una fiebre que llegué a los 38, 5 es un signo de alerta. Por ellos es importante tomar la temperatura de manera regular. También es sugiere alertar sobre problemas para respirar. En esos casos habría que buscar atención en un centro.



3. Evitar dulces y grasa en exceso. En principio, una persona con covid-19 puede comer todo. Sin embargo Dueñas precisa que es recomendable una dieta balanceada con verduras y frutas.



4. Contactar con familiares si la persona con covid-19 vive sola. Dueñas caracterizó a la gente que vive sola como una población vulnerable. Por ello aconseja que exista una comunicación constante con los familiares para saber su avance. También juega un papel primordial el seguimiento del Ministerio de Salud sobre la situación de este tipo de paciente.



Dueñas recordó que el control de este tipo de casos, por parte del Gobierno Nacional evitará la propagación del virus.



El salubrista también puntualizó que las personas que tienen covid-19 y se mantienen en casa tienen síntomas leves. Debido a ello, no reúnen las condiciones para ingresar en un centro de salud y es importante seguir los cuidados de la manera más estricta posible.

Según los datos del Ejecutivo presentado hoy, martes 30 de junio del 2020, en el país hay 56 342 casos confirmados con coronavirus.