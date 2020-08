Cinco consejos ante de aquirir un ordenador para el regreso a clases

LEA TAMBIÉN

La herramienta más importante para el regreso a clases no presencial, el próximo 1 de septiembre del 2020 en el régimen Sierra y Amazonía, puede ser una laptop, una computadora de escritorio, una tableta o incluso un celular, todo dependerá de la necesidad del estudiante y del presupuesto de la familia.

Para los alumnos de primaria y secundaria, la idea es pensar en equipos funcionales de buenas dimensiones y rendimiento básico.



Si requiere realizar videoconferencias y ejecutar varios navegadores durante seis horas o más, tal vez requiera de un equipo de mayor potencia.



Galoget LaTorre y Andrés Zules, expertos en ciberseguridad y tecnología, dan cinco consejos a las familias para hacer una buena compra de aparatos tecnológicos.



¿Laptops, computadoras de escritorio o tableta?



Las máquinas portátiles, es decir, laptops ofrecen un rendimiento similar a una de escritorio con la característica que puede llevarse a todos lados. Por esta razón se convierte en uno de los equipos más adquiridos en las tiendas tecnológicas por su funcionalidad.



Sin embargo, para su uso se requiere ciertos conocimientos informáticos. Los alumnos deben estar familiarizados con aspectos esenciales como los ratones táctiles, que requieren de cierto entrenamiento para dominar a la perfección los punteros.



En ese sentido, para los estudiantes de escuela, que no requieren mayor interacción porque se limitarían al video, una Tablet podría ser una opción. Esto, siempre y cuando, el aparato sea apto para conectarse a las plataformas como Zoom, Teams, Google Meets, entre otros.



Tamaño y almacenamiento



Lo recomendable es optar por una pantalla mínima de 15 pulgadas, un procesador Core i7 y una memoria RAM de 4 u 8GB para evitar se congele en el momento menos oportuno. Estas especificaciones permitirán a los padres de familias descartar las opciones menos convenientes para el año escolar de sus hijos.



Lo que se requiere para los equipos es que puedan ejecutar programas ofimáticos, navegador web y programas de videoconferencia.



Comprar accesorios extra, para mayor comodidad



Lo primero que hay que tener en cuenta es la ergonomía. En el caso de las laptops, que traen teclado y un ‘trackpad’ (táctil) integrados, no está de más comprar un ratón y un teclado por una cuestión de ergonomía. Sobre todo, si debe usar el equipo durante varias horas seguidas y de manera recurrente.



Adquirir los equipos en locales autorizados



La reputación del lugar en donde se adquiere el equipo es importante. Esto brindará la seguridad de que se está comprando un computador nuevo y no remanufacturado de segunda mano.



Además, esto facultará a las familias que con la garantía de fábrica se puedan hacer reclamos si existe algún desperfecto en la unidad.



Comprar un equipo de segunda



Hay que considerar que la vida útil de un computador que está entre dos y cinco años. Ese es el tiempo en el que no se espera que el computador sufra de graves desperfectos.



Si se desea comprar un computador de mayor edad, porque se ajusta más a su bolsillo, debería realizarle un mantenimiento preventivo que asegure que, internamente el computador, cuenta con una óptima circulación de aire y pasta térmica que protege el procesador.