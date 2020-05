Seis consejos para ahorrar en las compras del supermercado

LEA TAMBIÉN

La inflación de abril del 2020 mostró que el precio de los alimentos subió, en medio de la emergencia sanitaria.



En este contexto, en los hogares se busca ahorrar, sin descuidar la alimentación para mantener una buena salud. Especialistas en educación financiera recomiendan priorizar el gasto de alimentación, siempre en función de los ingresos reales, y dan consejos para no gastar de más en esta época.

Elabore un presupuesto

El primer paso para organizar las finanzas personales es realizar un presupuesto. Sonia Vélez, asesora financiera, señala que es clave elaborar un presupuesto en función de los ingresos, poniendo como prioridad el monto destinado para alimentación. Cuando elabore el presupuesto, trate de respetar todas las metas fijadas para cada rubro. Destine un monto de un 5% por lo menos para el ahorro.



Haga un lista

Antes de salir a hacer sus compras, revise su despensa y escriba en una lista todo aquello que necesita. Ir de compras sin una lista puede provocar que gaste de más, pues podría comprar cosas que sí tenía en casa y que, si son perecibles, terminarán dañándose. Además, la lista le permitirá hacer un presupuesto de cuánto gastará en esa salida.



Compare precios

En medio de la cuarentena, algunas cadenas de supermercados tienen portales web en los que se puede revisar los precios de los productos. Antes de comprar, realice comparaciones de precios y, si es posible, prefiera el uso de aplicaciones de entrega a domicilio, para evitar exponerse. Recuerde que las aplicaciones tienen más demanda, por la pandemia, procure hacer sus pedidos con anticipación.



No use el diferido

Jorge Cadena, coach financiero, explica que al realizar compras de alimentos y diferir con tarjeta de crédito el monto a un número determinado de meses, podría perjudicar su economía, ya que la deuda crecerá por el pago de intereses. Además, acotó que es peligroso endeudarse ya que no se sabe cuál será la capacidad económica que se tendrá a lo largo de este período y al salir de la crisis.



Ponga atención a las ofertas

Los supermercados y tiendas suelen ofrecer opciones como "compre dos y pague uno", conocido como 2x1.



En otros productos se suele ofrecer más cantidad por el mismo precio, entre otras promociones. Estas alternativas son buenas cuando se trata de productos no perecibles, como los insumos de limpieza, por ejemplo.

Si compra más cantidad de lo que necesita en el caso de perecibles, como verduras, lácteos, entre otros, al final terminará desperdiciando alimento y no estará ahorrando.



Marcas blancas

Si está atravesando una situación económica difícil, una opción para ahorrar es comprar los productos de "marcas blancas"; es decir, aquellos que tienen como marca el nombre de la cadena de supermercados.