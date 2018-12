Estos consejos le pueden ayudar a ahorrar combustible

LEA TAMBIÉN

El Gobierno ecuatoriano decidió reducir los subsidios de la gasolina extra y ecopaís, así lo informó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el pasado 18 de diciembre del 2018. De tal forma que el precio se elevará y pasarán de USD 1,48 a 1,85. Aunque el alza del precio de los combustibles aún no entra en vigencia, los usuarios de vehículos particulares están buscando la forma de compensar la cantidad de dinero adicional que tendrán que invertir en su movilización.

Mejorar la técnica de conducción, realizar mantenimientos periódicos del vehículo son dos opciones que podrían ayudar a los usuarios a optimizar el uso de combustible. Estos cinco consejos pueden ayudarle a gastar menos gasolina en sus vehículos y ahorrar un poco de dinero.



Controlar las revoluciones del vehículo



Diego Lincango, ingeniero automotriz de la Escuela Politécnica Nacional, recomienda que para optimizar el uso de combustible en el vehículo se debería usar una conducción no agresiva, sino normal. Esto quiere decir que no se debe sobre revolucionar el motor y conocer la potencia del mismo.



Cuando los conductores cambian constantemente de marchas, en los vehículos manuales, se consume más gasolina. Por esto, es necesario mantener una velocidad constante, en la medida de lo posible, evitando que el motor se esfuerce demasiado. En los vehículos de gasolina se recomienda que el cambio de marchas sea entre 2 500 y las 3 000 revoluciones por minuto.



El mantenimiento periódico



El mecánico automotriz Pablo Uzcategui explica que siempre que el auto no tenga un buen mantenimiento aumentará el consumo de gasolina. Por esto recomienda que se debe enviar al vehículo periódicamente al taller, sobre todo para revisar las bujías y el filtro de aire que son dos elementos que influyen directamente en el uso de gasolina.



En el caso de las bujías, por ejemplo, cuando estas no tienen la calibración debida necesitan más fuerza para encender la chispa que da potencia al vehículo, como el motor necesita más potencia la computadora ordena inyectar más combustible y el consumo aumenta.



En el caso del filtro de aire, cuando está tapado no ingresa al vehículo la cantidad de aire necesaria y también se pierde potencia y, de la misma manera que con las bujías, la computadora ordena usar más gasolina.



Controlar el peso que se lleva en el vehículo



Tanto Lincango como Uzcategui coinciden en que controlar el peso que se lleva en el automóvil, es decir número de pasajeros y carga en la cajuela, influyen en el consumo de gasolina. Cuando el peso es mayor el motor tiene que esforzarse más para mover el vehículo y al hacerlo el consumo de gasolina aumenta.



Por ejemplo, una camioneta vacía tiene poca carga en el motor y tiene un consumo normal de combustible. Si a este mismo vehículo le pones cinco quintales, el motor va a necesitar más carga para mover ese peso adicional, esta carga se genera usando más gasolina.



El uso de componentes adicionales



Así como en el peso, el Ingeniero de la Escuela Politécnica explica que los accesorios adicionales que se conecten al vehículo también influyen en el uso de combustible. Si se utiliza en exceso el aire acondicionado, se conectar celulares y computadoras, se ponen amplificadores de sonido, el vehículo necesitará más carga y todo este esfuerzo extra será compensado con gasolina.



Planificar los viajes



Finalmente, es importante entender que los vehículos fríos consumen mayor gasolina que los calientes y que acelerarlos desde 0 revoluciones por minuto implica un mayor gasto de gasolina. Por esto, es necesario planificar los viajes para intentar hacer la menor cantidad de paradas posibles y tratar de terminar todas las tareas necesarias en un solo recorrido, esto puede optimizar el uso de combustible.