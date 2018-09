Cinco consejos para evitar accidentes cuando llueve mientras conduce

LEA TAMBIÉN

La época lluviosa llegó a Quito este septiembre de 2018 y las precipitaciones y neblina generaron estragos en las calles del Distrito Metropolitano, así como los accidentes de tránsito que fueron frecuentes este viernes 14 de septiembre del 2018.

Manejar con lluvia genera estrés en los conductores que intentan llegar a sus destinos con rapidez. Los vehículos forman largas filas en las principales arterias de la ciudad, por lo que avanzar es verdaderamente complicado.



Frente a las dificultades que genera la situación climática, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) sugiere a los ciudadanos tomar en cuenta ciertas recomendaciones para circular con seguridad cuando llueve y evitar contratiempos:



* Disminuya la velocidad



El exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales en Quito. Cuando llueve, este factor aumenta el riesgo porque el vehículo tarda más en detenerse a causa del suelo mojado.



* No se distraiga



Deje el celular lejos de su alcance. Las distracciones al conducir pueden ser fatales porque limitan el tiempo de reacción de los conductores.



* Active las plumas del parabrisas y verifique el estado de las mismas



Con lluvia leve, la visibilidad del conductor disminuye en al menos un 25% y si se trata de un fuerte aguacero se reduce hasta en un 70%, por lo que tener una visión deficiente podría ser fatal. La autoridad de tránsito recomienda activar las plumas y revisar que no se encuentren deterioradas.



* Mantenga la distancia



Esto le permitirá evitar choques, ya que la capa de agua que cubre el suelo durante la lluvia impide que el agarre del neumático sea el óptimo.



* Encienda las luces



Si las condiciones climáticas son muy adversas, encender las luces delanteras ayuda a divisar los autos con claridad. Si su vehículo cuenta con los focos para activarlos en caso de neblina, conocidos como neblineros, es importante que alumbre solo su camino para no deslumbrar a los demás conductores.

Recuerde que en casa lo esperan. No se impaciente en el tráfico causado por las lluvias y siga esos consejos para una conducción sin problemas.

