Consejo de Seguridad de la ONU: siete candidatos para cinco puestos

La Asamblea General de la ONU comenzó a votar este miércoles 17 de junio de 2020 cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para 2021 y 2022 en una elección en la que Yibuti y Kenia se enfrentan por una silla y Canadá, Noruega e Irlanda se disputan otras dos.

Para la región de América Latina y el Caribe, México tiene asegurado su lugar como único candidato. Lo mismo que India para el grupo Asia-Pacífico.



Pero África no ha logrado como en ocasiones anteriores presentar un solo candidato para la silla que corresponde a ese continente. Kenia dice tener el apoyo de la Unión Africana, pero Yibuti dice tener prioridad en virtud de un principio de rotación y porque Nairobi ha estado presente en el Consejo más veces.



En sus campañas, los dos rivales -diferentes también por sus lenguas, inglés y francés- han hecho valer su rol para garantizar la paz en un Cuerno de África conflictuado.



Kenia ha destacado su recepción de refugiados somalíes y del sur de Sudán, así como el apoyo a los gobiernos de los países afectados. Yibuti, con una situación geográfica estratégica y donde hay bases militares estadounidense, francesa, china y japonesa, también ha destacado su papel para pacificar Somalia.



El grupo de Europa occidental y otros, donde es costumbre la competición, ve de su lado enfrentarse a Canadá, Irlanda y Noruega por dos puestos.



En su último intento, en 2010, Canadá sufrió un duro fracaso ante Portugal. Y una nueva derrota podría tener consecuencias políticas para el primer ministro Justin Trudeau.



“En momentos en que países grandes se repliegan un poco del escenario global, creo profundamente que Canadá puede y debe avanzar en la escena mundial”, dijo Trudeau el miércoles.



Para Canadá, ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad es una oportunidad “para construir una paz sostenible y lograr avances reales en los asuntos que importan”, agregó citando “aire limpio (... y) una economía y una sociedad más justas”.



Céline Dion contra Bono



En la campaña de promoción de su candidatura, Canadá e Irlanda invitaron a miembros de la ONU a conciertos en Nueva York de sus estrellas respectivas: Céline Dion para el primero, y Bono y U2 para el segundo.



“Hacer campaña para un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU implica un lobby sin fin, organizar fiestas, y preguntarse si el embajador que te acaba de prometer un voto podía estar mintiendo”, resumió en un tuit Richard Gowan, especialista en Naciones Unidas del International Crisis Group.



Por temores de fraudes o manipulaciones, se descartó una votación electrónica propuesta por algunos debido a la pandemia de covid-19. La Asamblea General de la ONU acordó entonces hacer una votación mediante boletines secretos durante un periodo extenso del día para evitar una aglomeración en la sede de la ONU, donde se mantiene el teletrabajo hasta fines de julio por el virus.



Cada uno de los 193 miembros de la ONU está invitado a acudir a depositar su voto el miércoles en una urna en función de un horario que ha sido previamente asignado.



Para obtener un puesto es necesario obtener una mayoría de dos tercios, es decir, 128 votos si participan los 193 miembros de Naciones Unidas. Y no se descartan varias rondas de votación en medio de una competencia cerrada entre los candidatos.



El Consejo de Seguridad cuenta con 15 miembros, cinco permanentes y diez no permanentes que se renuevan de cinco en cinco todos los años.



En la elección del miércoles, los miembros de la Asamblea General deberán elegir también a su próximo presidente para la sesión 2020-2021. Un solo candidato está en liza, el turco Volkan Bozkir, exministro y diplomático. Pero Grecia, Armenia y Chipre se han opuesto recientemente a su designación por consenso y han reclamado una votación secreta.