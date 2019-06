Consejo de Seguridad urge al diálogo y a poner fin a tensión entre Irán y EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Seguridad de la ONU instó este lunes 24 de junio de 2019 a un diálogo para detener la escalada entre Estados Unidos e Irán, y llamó a tomar medidas para apaciguar las tensiones en el Golfo.

En una declaración unánime redactada por Kuwait, el Consejo condenó los recientes ataques contra buques cisterna en el estrecho de Ormuz, que calificó de amenaza al suministro mundial de petróleo y a la paz y seguridad internacional.



Tras una reunión de dos horas, el Consejo instó a todas las partes a impedir una confrontación militar, aunque no mencionó directamente a Irán.



La posición común de las potencias mundiales se dio poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera nuevas sanciones contra Irán, esta vez dirigidas al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y ocho comandantes de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen de Teherán.



Durante la reunión a puerta cerrada, el embajador de Irán ante Naciones Unidas dijo a periodistas que las condiciones no estaban dadas para un diálogo con Estados Unidos.



“No puedes empezar un diálogo con alguien que te amenaza, que te intimida”, dijo el diplomático Majid Takht Ravanchi, quien acotó que la “atmósfera para tal diálogo no existe todavía”.



El Consejo llamó a todos los países en la región “a ejercer el máximo control y tomar medidas y acciones para reducir la escalada y la tensión”.



“Los miembros del Consejo urgen a que las diferencias sean discutidas de manera pacífica y a través del diálogo”, añade el texto respaldado por Rusia, un aliado de Irán, y Estados Unidos.



Reino Unido, Francia y Alemania pidieron de manera separada una “desescalada” y un “diálogo”.