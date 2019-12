Consejeros del Cpccs dicen que Comité que busca eliminar esa entidad no habría alcanzado las firmas requeridas

LEA TAMBIÉN

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto tratar la tarde de este martes 10 de diciembre del 2019, el informe sobre la verificación de las firmas presentadas por el Comité para la Institucionalización Democrática con las que se busca tramitar una reforma parcial a la Constitución y eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Pese a que ese informe aún no ha sido tratado en el CNE, el presidente del Cpccs, Christian Cruz, anunció este martes que cuentan con los datos que establecerían que el 53% de las firmas no son válidas. El pronunciamiento del funcionario se hizo mediante una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes el consejero David Rosero y el secretario de Transparencia, Enver Aguirre.



Cruz señaló que el Comité no habría alcanzado el mínimo de 132 620 rúbricas que equivale al 1% del actual padrón electoral. Añadió que la iniciativa de reforma parcial que impulsa el Comité por la Institucionalización habría obtenido cerca de 106 000 rúbricas válidas.





El Presidente del Cpccs explicó que obtuvo los datos de los veedores que fueron parte del proceso. Sin embargo, aclaró que el Consejo de Participación no conformó ninguna veeduría para este caso.



Para Cruz, este "ha sido un triunfo de la ciudadanía", por lo que celebró junto a sus colegas, pese a no tener aún los resultados oficiales. Estos solo se conocerán después de que el Pleno del CNE tome una resolución. Así lo explicó el integrante del organismo electoral, José Cabrera.



Rosero cree que el CNE debería archivar este pedido de reforma parcial. Señaló que existe jurisprudencia al respecto en otros procesos de consulta popular en los que al no alcanzar las rúbricas, el CNE ha archivado el pedido.



Sin embargo, Cabrera explicó que la iniciativa ciudadana de reforma parcial no funciona así. Una vez que el CNE se pronuncie, esa decisión se remitirá a la Asamblea Nacional. “El CNE no es el encargado de archivar este pedido ni tampoco de definir si hay o no consulta popular”, señaló.



Pese a que Rosero celebró junto a Cruz el resultado que aún no se oficializa, fue el mismo consejero del Cpccs quien criticó el sistema de verificación de firmas. Citó un informe de la Contraloría General del Estado que analizó los sistemas informáticos del CNE.



El funcionario señaló que el hecho de que aún no se haya cambiado ese sistema podría ser otra causal dentro del proceso de juicio político que calificó este martes el Consejo de Administración Legislativa (CAL) contra la titular del CNE, Diana Atamaint.