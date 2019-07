Consejo de Participación Ciudadana, un mes en medio de controversias

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) definitivo cumple un mes en funciones.

Hasta el momento se han realizado tres sesiones del Pleno, no se ha nombrado a los secretarios técnicos y su labor se ha concentrado en acercamientos con organizaciones sociales. Además, el presidente de la entidad, José Carlos Tuárez, enfrenta cuestionamientos sobre su postulación para las elecciones que se realizaron el 24 de marzo pasado.



La situación del principal del Cpccs se discute en tres frentes: la Asamblea Nacional con un posible juicio político, la Fiscalía General con una denuncia por perjurio y la Contraloría con un examen al proceso de calificación de las candidaturas al Cpccs.



Las tres sesiones desarrolladas hasta el momento han estado marcadas por las discrepancias entre los vocales de mayoría y minoría. Las decisiones tanto para la designación del presidente José Carlos Tuárez y de la vicepresidenta, Rosa Chalá, como para la designación de tres secretarías de la institución (Lucha Anticorrupción, Participación Ciudadana y Secretaría General) se tomaron con los votos de Walter Gómez, Victoria Desintonio, Chalá y Tuárez.



A la par de las decisiones en el Pleno, cada uno de los siete vocales ha mantenido su agenda de acercamiento con organizaciones sociales. Durante este mes, sobre todo Tuárez y Chalá, se han reunido con representantes de colectivos que les han expresado su apoyo. Al menos siete veces se han efectuado estas reuniones en Quito, Guayas, San Pablo del Lago y la Península de Santa Elena.



Pero, ¿hay ya una hoja de ruta del cuerpo colegiado? El consejero Walter Gómez afirma que sí. Hoy, según este vocal del Cpccs, habrá una reunión para definir el curso a seguir.



Gómez dijo que con los pedidos de las organizaciones de la sociedad civil se puede establecer, sobre todo, la conformación de las subcoordinaciones del Cpccs.



El consejero Christian Cruz manifestó que aún no está construida esa hoja de ruta. Espera que esta semana se defina una agenda. Sin embargo, dijo que las acciones del Cpccs se concentraron en conocer el estado de la entidad y suplir la falta de un proceso de transición con el Consejo anterior.



Para Santiago Basabe, catedrático universitario, al cumplirse el primer mes del Cpccs no se evidencia una agenda de trabajo. Señaló que el desarrollo de sus funciones se ha dado de forma accidentada, en medio de las denuncias en contra del Presidente de la entidad.



Para este catedrático, el concentrarse en acercamientos con organizaciones sociales responde más a una agenda personal de Tuárez que a una intención de fomentar la participación ciudadana como parte de las funciones del Cpccs.



Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, tampoco ve un horizonte claro en las acciones del Cpccs. “Este Consejo iniciaba su período con un reto adicional: demostrar que, más allá de las críticas, podía ofrecer una hoja de ruta adecuada”.



Para Hidalgo, el enfrentamiento del Presidente del Cpccs con diversos sectores políticos, por las denuncias en su contra, ha marcado los primeros días del organismo. “No hay muestras de una estructura sólida y esto mantiene vigente la idea de que quizá convenga eliminar esta entidad”.



Basabe dijo que una pista sobre por dónde quiere transitar el actual Cpccs se mostró el jueves pasado (4 de julio del 2019). Ese día, tres constitucionalistas asistieron al Pleno por invitación de Tuárez para revisar el dictamen de la Corte Constitucional (CC) sobre el poder o no revisar lo ejecutado por el Transitorio.



Gómez mencionó que los criterios de los tres expertos son un insumo para definir la posición del Cpccs sobre las designaciones hechas durante la etapa de transición, tras la Consulta Popular del 2018.



Hasta el momento no se ha discutido cómo retomar los concursos de designación de autoridades que dejó pendiente el Consejo transitorio. El definitivo tiene que nombrar al nuevo Defensor del Pueblo, al Secretario de Ordenamiento Territorial y a los representantes a la Conferencia Intercultural de Soberanía Alimentaria.



La consejera Victoria Desintonio señaló que están trabajando en la preparación de la parte técnica para la realización de estos concursos. Para ella, lo importante es que se evite caer en ilegalidades. Estima que otro de los concursos pendientes es el de Contralor.



Antes del cierre de funciones del Transitorio, mediante mandato, se definió que el contralor subrogante, Pablo Celi, permanezca en el cargo hasta el 2022 o hasta que se instituya el Tribunal de Cuentas.



Para Germán Rodas, de la Comisión Nacional Anticorrupción, la situación actual no depende de los vocales electos. Para él, la participación ciudadana no puede depender de la aprobación del Estado. Por ello plantea ir hacia la eliminación del Cpccs.



El futuro de este organismo es un tema que también genera debate al interior de la Asamblea, sin que todavía los legisladores se pongan de acuerdo en impulsar una reforma parcial o una enmienda a la Constitución. Por lo pronto, Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, oficializará hoy (8 de julio del 2019) el pedido para un juicio político a Tuárez con 52 firmas de apoyo.