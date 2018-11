Consejo de la Judicatura emite nueva política contra la violencia a mujer y niños y adolescentes

LEA TAMBIÉN

La imprescriptibilidad de los delitos sexuales relacionados con niños y adolescentes no rige solamente desde el 4 de febrero del 2018, fecha de la consulta popular. El Consejo de la Judicatura acaba de anunciar que personas de cualquier edad, que hayan sido afectadas a lo largo de su vida, pueden acceder a la justicia.

Esto como parte de la nueva política de la Función Judicial a favor de las mujeres víctimas de violencia y contra delitos sexuales de niños y adolescentes. La presentación de los nuevos lineamientos se hace este 28 de noviembre del 2018. El 25 de este mes se conmemoró el Día por la eliminación de la violencia contra la mujer.



"Es absurdo que se piense que no habrá retroactividad para juzgar delitos sexuales. La imprescriptibilidad por la que votaron los ecuatorianos no solo rige desde el 4 de febrero, no se puede pensar que antes no pasó nada", explicó Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio.



La vocal Zobeida Aragundi también habló sobre otro de los mandatos que hace el Consejo de la Judicatura. "La decisión es disponer a todos los operadores de justicia, jueces y fiscales y defensores públicos asuman con responsabilidad su función y no dejen que estos delitos queden en la impunidad, declaramos a estos casos como de máxima prioridad". Por eso, comentó, han decidido que se cumplan los tiempos pre procesales y procesales y que se prioricen estos casos.



Marcelo Merlo citó cifras de ONU Mujeres. "Concluye que apenas el 40% de las mujeres que sufren violencia denuncian; a nivel planetario prevalece la impunidad, se debe a que el mundo es muy machista". Reconoció que en el país, apenas el 50% de sentencias han sido emitidos en casos de violencia sexual contra niños y adolescentes.



Los vocales también comentaron que se evaluará de otra forma a los jueces y operadores de justicia, ya no por el número de causas cerradas, porque eso implica desistimaciones, originadas por archivos.



Merlo además indicó que del 10 de agosto del 2014 al 18 de noviembre 309 mujeres han sido víctimas de femicidio, el 62% mujeres de 15 y 35 años. El 70% de las mujeres perdieron la vida de manos de sus compañeros sentimentales.



Organizaciones de mujeres tienen otras estadísticas. Desde el 1 de enero hasta el 23 de noviembre de este año se han producido 75 femicidios en el país, señala el registro de Fundación Aldea, Red de Casas de Acogida, Cedhu y Taller Comunicación Mujer. Las autoras indicaron que algunos casos no son recogidos por la Fiscalía, por ejemplo femicidios cuando el agresor se suicida.