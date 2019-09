Relator del Consejo de Europa investigará abusos a personas LGBTI en Chechenia

LEA TAMBIÉN

El defensor de los derechos de las minorías sexuales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), Frank Schwabe, viajará a la república rusa de Chechenia para investigar las denuncias de abusos a homosexuales, informaron hoy, jueves 19 de septiembre del 2019, diputados rusos.

"Hoy y mañana estará en Moscú, pasado mañana en Grozni", la capital chechena, anunció hoy Piotr Tolstói, vicepresidente de la Duma o Cámara de diputados, según la agencia Interfax.



Antes de viajar a la república del Cáucaso, Schwabe se entrevistó con Tolstói y el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, quien calificó de "útil" la reunión.



"Trabajamos juntos para solucionar problemas. Nosotros no decimos que en Rusia no haya problemas. Los hay en diferentes ámbitos, pero de lo que nos acusan es falso. Que se convenzan ellos mismos y aborden todas esas cuestiones conjuntamente con el jefe de la república" de Chechenia, comentó Tolstói.



Al respecto, el líder chechén, Ramzán Kadírov, abogó por el diálogo, pero acusó a la APCE de "parcialidad" a la hora de tratar la realidad en su república, al tiempo que ignora los cambios positivos vividos por el territorio desde fin de la guerra.



"Tenemos todos los motivos para suponer que intencionadamente quieren mancillar la imagen de Chechenia y, de paso, la de Rusia", comentó en su cuenta de Telegram.



En cuanto a las minorías sexuales, agregó que "el problema ha sido inventado y, en realidad, no existe".



"Por lo menos, en Chechenia. En nuestro caso, los hombres se casan con las mujeres, y las mujeres con los hombres. Así ha sido durante mil años y así será siempre, independientemente de lo que nos quieran imponer desde Occidente", apuntó.



En su opinión, el Consejo de Europa quiere que "los hombres dejen de ser hombres y las mujeres, mujeres" y exportar "la llamada democracia" para destruir "la institución tradicional de la familia".



"Estoy seguro de que el pueblo chechén y otros pueblos de Rusia tienen una fuerte inmunidad contra ese mal destructor y corrupto", aseguró.



A principios de año, la organización Red LGBT Rusa se dirigió al Comité de Instrucción de Rusia para exigir la investigación de una nueva ola de persecución de las minorías sexuales en Chechenia.



El periódico Nóvaya Gazeta publicó en abril de 2017 varios artículos sobre la persecución masiva de homosexuales en Chechenia, denuncias que tuvieron una gran resonancia internacional.



Los testimonios de las víctimas, varias de las cuales fueron evacuadas a lugares secretos, hablaban de apaleamientos, confinamientos en condiciones infrahumanas, torturas con descargas eléctricas, violaciones con botellas, desapariciones y muertes.



Varios jefes de Estado occidentales exigieron en los meses siguientes el respeto de los derechos de las minorías sexuales al presidente ruso, Vladímir Putin, quien tuvo que reunirse en el Kremlin con Kadírov y posteriormente respaldó la investigación de los posibles abusos.



Tanto Nóvaya Gazeta como los activistas afirman que las autoridades no han investigado en profundidad las denuncias de persecución de las minorías sexuales porque en Chechenia existe un vacío legal fuera del alcance del Kremlin.

Con la ayuda del periódico y de la organización de defensa de las minorías sexuales, decenas de homosexuales chechenes han podido abandonar en el último año y medio Rusia y encontrar asilo en países occidentales.