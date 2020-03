Consejo de Derechos Humanos de la ONU suspende su sesión por nuevo coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió suspender su sesión a partir del 13 de marzo, por la pandemia del nuevo coronavirus, anunció este jueves 11 de marzo del 2020 la institución.

“Con el acuerdo del Consejo, suspendemos el Consejo hasta nueva orden”, declaró su presidenta, la austriaca Elisabeth Tichy-Fisslberger, ante un grupo de diplomáticos. Los países no presentaron ninguna objeción al respecto.



La decisión se adoptó, entre otras cosas, debido a la reciente evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el miércoles calificó el nuevo coronavirus de “pandemia”.



El Consejo de Derechos Humanos debe reunirse el viernes para proceder, en particular, al nombramiento de relatores especiales, esos expertos independientes de las Naciones Unidas encargados de vigilar situaciones particulares.



Los proyectos de resolución ser finalizados antes del viernes durante el día, pero serán examinados cuando se reanuden los trabajos en una fecha posterior, que aún no fue fijada.



Se esperaban varias resoluciones importantes, en particular sobre Libia, sobre la que Suiza deseaba una comisión de investigación internacional.



Hasta el viernes por la noche, solo un representante por delegación puede asistir a las sesiones del consejo.