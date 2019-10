Ex consejero delegado de Thomas Cook defiende su salario millonario

LEA TAMBIÉN

Peter Fankhauser, quien fuera consejero delegado del malogrado grupo de viajes británico Thomas Cook, que entró en quiebra el pasado mes, defendió este martes 15 de octubre de 2019 su millonario salario base al frente de la compañía y dijo que "trabajó muy duro" para ganarlo.

En una declaración ante el comité parlamentario de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS), Fankhauser aseguró hoy que siente "profundamente" el colapso del operador turístico, que ha dejado a 9 000 personas desempleadas.



Durante esa sesión ante el Parlamento, la diputada laborista Rachel Reeves, presidenta del citado comité multipartito, espetó al consejero que su disculpa sonaba "bastante hueca" dadas las circunstancias, a menos que, agregó, estuviera dispuesto a "devolver algo" del dinero.



Si bien en 2018 el directivo no percibió ninguna bonificación, solo en 2017 Fankhauser cobró una prima valorada en USD 949 975, dos tercios en efectivo y el resto en acciones, que ahora carecen de valor.



Reeves quiso saber si se plantearía devolver parte del dinero para respaldar el programa de repatriación de 150 000 personas que se encontraban de vacaciones en el momento de la quiebra y para financiar los paquetes de despido a los empleados.



Como respuesta, Fankhauser admitió que, si bien su sueldo al frente de Thomas Cook era "enorme con relación al salario de un trabajador normal", había trabajado "muy duro" durante los últimos años.



"He trabajado de manera incansable por el éxito de la compañía, siento muchísimo no haber podido asegurar un acuerdo", enfatizó.



Indicó que "valorará lo que es correcto", aunque no lo decidirá hoy.



El ex consejero delegado reiteró su profundo pesar por "este fracaso" y por la "angustia" que la quiebra del grupo ha ocasionado a "millones de clientes" que reservaron con esa firma sus vacaciones.



También explicó que desde 2012, cuando fue nombrado para ocupar ese cargo, intentó sin éxito "transformar el negocio" para que dejara de ser un "touroperador pasado de moda", pero que su objetivo se vio "limitado" por "la enorme deuda" que tenía el grupo.